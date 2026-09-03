MLS NEXT nis sezonin 2026-27 dhe zgjerohet rruga për talentet e reja
Sezoni 2026‑27 i MLS NEXT nis këtë fundjavë, duke shënuar kampanjën e shtatë të platformës së zhvillimit për të rinjtë. Që nga lansimi në 2020, MLS NEXT është bërë pjesë thelbësore e ekosistemit të futbollit në Amerikën e Veriut, duke bashkuar klube, trajnerë dhe lojtarë nën një strukturë të unifikuar. Këtë sezon vazhdon skema me dy nivele konkurrimi — MLS NEXT Allstate Homegrown Division dhe MLS NEXT Academy Division — që ofrojnë më shumë mundësi për lojtarët dhe klubet elitarë në kontinent.
Siç raporton mlssoccer, ish‑lojtarët e MLS NEXT vijojnë të ngrenë performancën në nivele të larta: 1,661 lojtarë do të aktivizohen në futbollin universitar pas pjesëmarrjes në MLS NEXT sezonin e kaluar, 162 ish‑anëtarë të programit janë të regjistruar në skuadrat e MLS këtë sezon dhe 30 lojtarë homegrown kanë debutuar tashmë në MLS. Që nga hyrja në fuqi e rregullës homegrown në 2008, 483 lojtarë homegrown kanë luajtur të paktën një ndeshje të rregullt në MLS, ndërsa minutat e luajtura nga këta lojtarë janë rritur me 82% që nga viti 2024.
Ndikimi i MLS NEXT shtrihet edhe në skuadrat kombëtare: në Kupën e Botës FIFA 2026, pesë ish‑anëtarë të MLS NEXT ishin pjesë e formularëve të pesë vendeve të ndryshme. Në 2025, 95% e thirrjeve për ekipet e reja të SHBA u bënë për lojtarë që kishin kaluar në MLS NEXT, me më shumë se 250 emërime për lojtarë aktualë apo ish‑lojtare të platformës në ekipet e moshave të SHBA. Ndërkombëtarisht, rreth 450 lojtarë të MLS NEXT nga 28 vende morën thirrje për ekipet e moshave gjatë 2025‑ës.
Organizimi i ngjarjeve u zgjerua këtë sezon: MLS NEXT FEST (2–13 dhjetor 2026) mbledh mbi 1,600 ekipe nga të paktën 300 klube dhe përfshin grupmoshat U13‑U19, me më shumë se 32,000 lojtarë dhe rreth 2,400 ndeshje që do të monitorohen nga skautë profesionistë, kombëtarë dhe kolegjesh. Për herë të parë, Divizioni Academy do të ketë një konkurrim play‑in në të gjitha grupmoshat, duke i dhënë ekipeve një rrugë shtesë kualifikimi për MLS NEXT Cup 2027. Generation adidas Cup (25 mars–2 prill 2027) në IMG Academy do të rrisë numrin e ekipeve U16 nga 40 në 48, ndërsa MLS NEXT Cup (5–13 qershor 2027) do të shohë zgjerimin e Homegrown Division nga 32 në 48 ekipe për grupmoshat U15–U19.
Në fushën e zhvillimit individual, bashkëpunimi me platformën e analizës Taka në 2025 solli renditje të Quality of Play për grupmoshat U13 dhe U14. Për këtë sezon, të gjitha klubet do të kenë qasje premium në Taka, duke siguruar për çdo lojtar klipet individuale të ndeshjeve dhe analiza performancash përmes Planeve Individuale të Zhvillimit. Përdorimi i videos dhe analizave ndihmon klubet të identifikojnë lojtarët me potencial më herët dhe të ndjekin progresin me më shumë saktësi.
Me një qasje të strukturuar gjatë gjithë vitit — nga konkurrenca e rregullt dhe ngjarjet kryesore, te një bazë të centralizuar Talent ID, një showcase i ri pranveror dhe evente të zgjeruara Talent ID në 15 tregje të MLS — MLS NEXT hyn në sezonin e shtatë me më shumë rrugë, më shumë dukshmëri dhe më shumë mundësi për brezin e ardhshëm të yjeve të futbollit, siç thekson mlssoccer.
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