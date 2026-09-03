STREET Harbour Fest: Dy ditë hokeji dhe festë komunitare në Halifax
STREET Harbour Fest do të mbahet më 12 dhe 13 shtator në Emera Oval në Halifax si një festival falas dy-ditor i hokejit rrugor, me ndeshje 3‑kundër‑3, muzikë, stenda komunitare dhe aktivitete të ndryshme për familjet. Evenimenti synon të bashkojë lojtarë, tifozë dhe partnerët lokalë dhe të promovojë lidhjet e zonës me historinë e hokejit.
Siç raporton nhl, organizatorët së bashku me Bashkinë e Halifaxit zbuluan programin e plotë të përvojave interaktive për edicionin 2026. Në program përfshihen lojëra 3‑kundër‑3, performanca muzikore në skenën kryesore, kamionë ushqimesh, mundësi fotografimi me trofetë historikë, si dhe prezenca e krijuesit të njohur Coach Jeremy. Ceremonia hapëse do të përfshijë zyrtarë lokalë dhe të tjerë të ftuar, ndërsa ekipet që dëshirojnë të marrin pjesë mund të regjistrohen ende përmes faqes zyrtare të ligës.
Gjatë dy ditëve do të ketë performanca të artistëve lokalë, duke përfshirë Brooklyn Blackmore, Mike Lloyd dhe Luke Levy. Programi përfshin gjithashtu demonstrime të hokejit për të verbërit me pjesëmarrjen e skuadrave lokale, një panel për trashëgiminë dhe udhëheqjen në hokej, si dhe aktivitete të tjera publike sipas orarit të publikuar.
Zona e festivalit do të ofrojë aktivizime nga partnerë të ndryshëm: stendë për hokejin e adaptuar, iniciativa për fillimin në sportet e akullit, lojëra të jashtme dhe stenda të klubeve lokale si Halifax Mooseheads dhe Halifax Tides FC. Gjithashtu do të ketë prezantime për kauza humanitare si Hockey Fights Cancer, ekspozitë me trofetë e Hockey Hall of Fame dhe mundësi për të fituar çmime dhe dhurata nga sponsorët e aktivitetit.
Organizatorët do të sigurojnë edhe përvoja të përfshira dhe të aksesueshme: çanta sensorike për vizitorët me nevoja të veçanta, zonë lojërash digjitale, artikuj zyrtarë të festivalit dhe mundësi për lojë të hapur ku kushdo mund të marrë pjesë pa nevojën për përvojë apo pajisje të posaçme. Pjesëmarrja është e hapur për të gjitha moshat dhe komunitetet lokale janë të inkurajuara të vijnë dhe të marrin pjesë.
Festa është falas dhe u kërkohet tifozëve të ndjekin orarin dhe stendat e interesit gjatë dy ditëve të ngjarjes; Sipas nhl, informacioni për regjistrim dhe më shumë detaje gjenden në faqen zyrtare të ligës.
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