28 Apr 2026
Politika

Begaj në Samitin e Tre Deteve: Thirrje për rezultate konkrete dhe përshpejtim të integrimit evropian

· 2 min lexim

Më 28 prill, Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, përfaqësoi Shqipërinë në Samitin e 11-të të Nismës së Tre Deteve që u mbajt në Dubrovnik të Kroacisë. Shqipëria është anëtare e asociuar e kësaj iniciative që kërkon të forcojë ndërlidhshmërinë, infrastrukturën, inovacionin dhe konkurrencën industriale në rajon, dhe Begaj ishte për herë të dytë përfaqësues i vendit me status partneri i asociuar.

Sipas TV Klan, Presidenti Begaj kërkoi që samiti të prodhojë rezultate të prekshme që të nxisin zhvillimin ekonomik rajonal dhe të përshpejtojnë integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Në fjalën e tij ai theksoi se “Ballkani Perëndimor nuk është më periferi, por front strategjik i Evropës” dhe nënvizoi nevojën për bashkëpunim të thellë rajonal dhe udhëheqje të fortë në përballjen me sfidat gjeopolitike dhe transformimet teknologjike dhe energjetike.

Begaj vlerësoi se Nisma e Tre Deteve ka shënuar progres gjatë dekadës së fundit, duke krijuar lidhje konkrete dhe tërhequr investime. Ai theksoi rëndësinë e lidhshmërisë dhe projekteve infrastrukturore si faktor kyç për rritjen ekonomike dhe stabilitetin rajonal, duke përmendur investimet në energji dhe transport si instrumente transformimi që nxjerrin në pah potencialin për zhvillim dhe përmirësim të klimës së investimeve.

Sipas TV Klan, Presidenti rikonfirmoi gjithashtu objektivin strategjik të Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030 dhe përmbylli fjalën me thirrjen që prioritetet të kthehen në veprime konkrete: ajo që ka rëndësi tani, sipas tij, nuk është vetëm çfarë thuhet, por çfarë realizohet.

