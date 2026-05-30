Berisha akuzon Ramën nga Kuvendi: Ndërmori sulm për shkatërrimin e PD-së
Mes një entuziazmi të madh dhe brohoritjeve të të pranishmëve, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, mori fjalën në Kuvendin Kombëtar të PD-së. Në hapje të fjalimit, ai përshëndeti të gjithë të ftuarit ndërkombëtarë të pranishëm në këtë kuvend, ndërsa theksoi se 35 vite më parë u përmbys diktatura dhe, sipas tij, sot synimi është përmbysja e asaj që e cilësoi si “diktatura e Edi Ramës”.
Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se, sipas tij, kishte ndërmarrë një sulm për asgjësimin e Partisë Demokratike dhe shndërrimin e saj në një opozitë fasadë, në bashkëpunim me atë që ai e cilësoi si mafie ndërkombëtare.
“Morrëm arritje të mëdha dhe të pamohueshme, por erdhi një moment kur Edi Rama vendosi si moral dhe platformë të regjimit të tij moralin dhe platformën e etërve të tij xhelatë. Ndërmori sulmin për asgjësimin e PD-së, për shndërrimin e saj në opozitë fasadë, për blerjen e saj, por gaboi. Nuk është për treg kjo parti, kjo parti është për moral, për ideale, për vlera; as nuk blihet, as nuk shitet dhe as nuk mposhtet kurrë. Ajo që kemi kaluar na ka farkëtuar për një betejë të re dhe të fuqishme për të përmbysur “Ramaduron” e Evropës. Ne vijmë sot në këtë kuvend si një forcë politike që ka përmbushur një nga premtimet dhe detyrimet tona më të rëndësishme: mbrojtjen e votës. Këtë e kemi bërë në betejën tonë me qeverinë që ne e konsiderojmë si më të rrezikshmen në Evropë”, u shpreh ai.
Ai shtoi se, sipas tij, Partia Demokratike është përpjekur të ruajë të vërtetën dhe pluralizmin politik në vend, duke u paraqitur si “gardiane e pluralizmit, sovranitetit dhe dinjitetit njerëzor”. Berisha kujtoi edhe Kuvendin e vitit 2021, të cilin e cilësoi si “rithemelim të PD-së”, duke e përshkruar si një rrugëtim të vështirë dhe një betejë politike të ashpër.
Në vijim, ai tha se ka bërë gabime gjatë karrierës së tij politike, por sipas tij, gjithmonë ka ruajtur bindjet dhe besimin te mbështetësit e tij. “Kam bërë gabime në jetë dhe në karrierë, por kam pasur një avantazh të madh: gjithmonë kam ruajtur bindjen se jashtë gabimit askush nuk del. Jam përpjekur t’i korrigjoj gabimet, por në një gjë nuk kam gabuar kurrë: në besimin ndaj jush”, u shpreh Berisha, duke theksuar se rrugëtimi politik i PD-së ka qenë një “maratonë e jashtëzakonshme”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.