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01 Sep 2026
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​Nis viti i ri shkollor PDK edhe sot aksion para PDK-së, të pranishëm drejtorë dhe aktivistë nga Anamorava Berisha çon “Foltoren” në Teksas të SHBA-ve, Mediun e merr për t’i ‘mbajtur’ flamurin amerikan (FOTO) “Shqipëria gati të kontribuojë edhe në sigurinë e Evropës”- Ministri Hoxha: Unioni duhet të jetë më i fortë dhe m� SHBA – Sulm me thikë në Nju Jork, policia qëllon për vdekje autoren
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Politika

Berisha çon “Foltoren” në Teksas të SHBA-ve, Mediun e merr për t’i ‘mbajtur’ flamurin amerikan (FOTO)

· 2 min lexim
në Teksas

Pas një odiseje 6 milionë dollarëshe për të mbërritur sërish në Shtetet e Bashkuara, Sali Berisha duket se ka vendosur që udhëtimin amerikan ta përdorë edhe për të eksportuar një nga formatet e tij më të njohura politike: “Foltoren”.

Në rrjetet sociale të Berishës janë promovuar së fundmi takime me komunitetin shqiptar në Dallas të Teksasit, të planifikuara për 8 shtator, ku do të marrë pjesë edhe Fatmir Mediu.

Me pak fjalë, Teksasi do të ketë për disa orë versionin amerikan të “Foltores,” ku do Berisha dhe Mediu do dalin përballë një grupi emigrantësh shqiptarë, këtë herë jo në bulevardin e Tiranës, por në Lewisville të Dallasit.

Ironia e kësaj “Foltorjeje” amerikane është se Berisha shoqërohet në këtë udhëtim nga Fatmir Mediu, i cili prej vitesh e ka kultivuar profilin e tij si “garancia republikane,” apo një lloj njeriu i Amerikanëve brenda opozitës, kur vetë amerikanët refuzojnë kontaktet me demokratët shqiptarë për shkak të statusit non-grata të Berishës.

Tani, pikërisht ky “njeri i republikanëve” po shfaqet krah Sali Berishës, një politikani të shpallur “non grata” nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe që prej vitesh e ka ndërtuar një pjesë të retorikës së tij politike mbi akuzat se Amerika, ambasadorët e saj dhe institucionet amerikane kanë ndërhyrë kundër tij.

Megjithatë, në thelb, formati i këtij takimi të Berishës mbetet familjar.

Për vite me radhë “Foltorja” e tij në Tiranë ka funksionuar si një takim i delirantëve të Kryeqytetit dhe militantëve më besnikë të tij, ku kreu i PD-së flet gjatë, ata e dëgjojnë dhe në fund gjithçka paraqitet si një ngjarje politike shumë më e madhe dhe më e rëndësishme se sa pjesëmarrja reale në sallë.

Tani ky model udhëton përtej Atlantikut.

Pas gjithë përpjekjes për t’u rikthyer në Amerikë, Berisha duket se nuk ka ndërmend të humbasë kohë me ndryshimin e formatit.

Nga Tirana në Teksas, “Foltorja” mbetet “Foltore”. Ndryshojnë vetëm flamujt në sfond dhe adresa ku mblidhen dëgjuesit. /Tema/

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