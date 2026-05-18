“Berisha e kupton edhe vetë që është qesharak”, Beqiri: Zgjedhjet në PD farsë, është katandisur si “kal i ngordhur
Avokati Idajet Beqiri ka deklaruar se ‘zgjedhjet’ për kreun e PD-së, të cilën ai e cilësoi si një farsë, i shërbejnë Berishën për të ‘ligjëruar’ fakton që qëndron në krye të kësaj force politike.
Beqiri tha gjatë një interviste në Report Tv se asnjëherë në PD nuk ka pasur garë reale, pasi sipas tij, Sali Berisha nuk e ka lejuar një proces të tillë.
“Ai e donte këtë farsë për të ‘ligjëruar’ faktin që unë jam kryetar i PD-së, unë jam shefi i opozitës. Asnjëherë nuk janë bërë zgjedhje tamam në këtë parti. Edhe ajo që ishte garë reale dhe që u mendua se do të kishte një ndryshim pozitiv në PD, dhe që u vu përballë nga njëra anë Saliu, i cili vuri Lulzim Bashën kur u tërhoq, sepse e kishte të familjes Lul Bashën, e kishte të Argitës, të besuarin e saj. Mendoi se do ishte në garë vetë ai me Sokol Olldashin dhe gjetën mënyrën për ta eliminuar Olldashin pastaj. Nëse Olldashi do të vinte në krye të PD-së, ndryshe do të ishte situata në opozitë”, tha mes të tjerash avokati Beqiri.
Më tej Beqiri shtoi se Berisha e ka kuptuar edhe vetë që është bërë qesharak. Marrë parasysh faktin që Berisha është ‘non grata’ dhe i braktisur thuajse nga të gjithë aktorët dhe faktorët politikë, por edhe nga qytetarët, avokati Beqiri e krahasoi kreun e PD-së me një ‘kal të ngordhur’.
“Berisha është 100 % i paligjshëm, e kupton edhe vetë që është qesharak. Është katandisur si një kal i ngordhur. Sepse është ‘non grata’ nga të gjithë”, vijoi avokati Beqiri.
