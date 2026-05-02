Berisha nga Zagrebi: “Ballkani i Hapur” nuk e zëvendëson integrimin në BE
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka marrë pjesë në forumin e “Unionit Ndërkombëtar Demokrat” (IDU) në Zagreb, ku ka zhvilluar një sërë takimesh dhe ka mbajtur fjalën në panelin qendror.
Në një prononcim për mediat, Berisha e cilësoi pjesëmarrjen në forum si intensive, duke theksuar takimin me kryeministrin kroat Andrej Plenkoviç, me të cilin, sipas tij, u diskutua për zgjerimin e bashkëpunimit mes dy partive dhe marrëdhëniet mes dy vendeve.
Berisha kritikoi gjithashtu nismat rajonale të ndërmarra nga kryeministri Edi Rama dhe presidenti serb Aleksandar Vuçiç, duke i cilësuar si përpjekje për të zëvendësuar procesin e integrimit në Bashkimin Evropian me iniciativa si “Ballkani i Hapur”.
Sipas tij, një tjetër shqetësim është edhe ideja e një “integrimi të dorës së dytë”, e cila, siç u shpreh, nuk ekziston në procedurat e Bashkimit Evropian dhe bie ndesh me procesin e zgjerimit.
Ai bëri të ditur gjithashtu se ka zhvilluar një takim me presidentin e IDU-së dhe ish-kryeministrin e Kanadasë, Stephen Harper, duke theksuar mbështetjen që kjo organizatë i ka dhënë ndër vite Partisë Demokratike.
Gjatë fjalës së tij, Berisha u ndal te situata politike në Shqipëri, duke folur për, sipas tij, “deformimin e zgjedhjeve”, ndikimin e krimit dhe fenomenin e narkoshtetit, si dhe presionet ndaj opozitës dhe qytetarëve.
Ai theksoi angazhimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë për integrimin evropian, duke e cilësuar atë si alternativën e vetme për të ardhmen e vendit.
Në përfundim, Berisha theksoi se forumet ndërkombëtare si IDU mbeten të rëndësishme për forcimin e bashkëpunimit politik dhe për pasqyrimin e zhvillimeve në Shqipëri në arenën ndërkombëtare.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.