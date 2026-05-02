☀️
Tiranë 8°C · Kthjellët 02 May 2026
S&P 500 7,230 ▲0.29%
DOW 49,499 ▼0.31%
NASDAQ 25,114 ▲0.89%
NAFTA 102.50 ▼2.45%
ARI 4,626 ▼0.09%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 96.0080 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5937 EUR/TRY 52.9476 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 96.0080 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5937 EUR/TRY 52.9476 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5944
₿ CRYPTO
BTC $78,397 ▲ +2.61% ETH $2,299 ▲ +1.74% XRP $1.3898 ▲ +1.65% SOL $83.8700 ▲ +1.1%
02 May 2026
Breaking
Menu
Politika

Berisha nga Zagrebi: “Ballkani i Hapur” nuk e zëvendëson integrimin në BE

· 2 min lexim

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka marrë pjesë në forumin e “Unionit Ndërkombëtar Demokrat” (IDU) në Zagreb, ku ka zhvilluar një sërë takimesh dhe ka mbajtur fjalën në panelin qendror.

Në një prononcim për mediat, Berisha e cilësoi pjesëmarrjen në forum si intensive, duke theksuar takimin me kryeministrin kroat Andrej Plenkoviç, me të cilin, sipas tij, u diskutua për zgjerimin e bashkëpunimit mes dy partive dhe marrëdhëniet mes dy vendeve.

Berisha kritikoi gjithashtu nismat rajonale të ndërmarra nga kryeministri Edi Rama dhe presidenti serb Aleksandar Vuçiç, duke i cilësuar si përpjekje për të zëvendësuar procesin e integrimit në Bashkimin Evropian me iniciativa si “Ballkani i Hapur”.

Sipas tij, një tjetër shqetësim është edhe ideja e një “integrimi të dorës së dytë”, e cila, siç u shpreh, nuk ekziston në procedurat e Bashkimit Evropian dhe bie ndesh me procesin e zgjerimit.

Ai bëri të ditur gjithashtu se ka zhvilluar një takim me presidentin e IDU-së dhe ish-kryeministrin e Kanadasë, Stephen Harper, duke theksuar mbështetjen që kjo organizatë i ka dhënë ndër vite Partisë Demokratike.

Gjatë fjalës së tij, Berisha u ndal te situata politike në Shqipëri, duke folur për, sipas tij, “deformimin e zgjedhjeve”, ndikimin e krimit dhe fenomenin e narkoshtetit, si dhe presionet ndaj opozitës dhe qytetarëve.

Ai theksoi angazhimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë për integrimin evropian, duke e cilësuar atë si alternativën e vetme për të ardhmen e vendit.

Në përfundim, Berisha theksoi se forumet ndërkombëtare si IDU mbeten të rëndësishme për forcimin e bashkëpunimit politik dhe për pasqyrimin e zhvillimeve në Shqipëri në arenën ndërkombëtare.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu