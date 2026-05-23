Berisha voton në selinë e PD-së: Procesi zgjedhor demokratik, anëtarët të marrin pjesë në votim
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka votuar në sallën “Gramoz Pashko” në selinë qendrore të PD-së, në kuadër të procesit të brendshëm zgjedhor të partisë për zgjedhjen e kryetarit. Ky proces cilësohet edhe si një votëbesim ndaj tij, pasi ai është kandidati i vetëm në garë.
Pas votimit, Berisha vlerësoi procesin zgjedhor brenda partisë si shembullor dhe demokratik, duke theksuar se pjesëmarrja e anëtarëve është shprehje e vullnetit politik të demokratëve në mbarë vendin.
“Të gjithë demokratët që kanë votuar deri tani në gjithë Shqipërinë, në një proces shembullor, në mënyrë demokratike dhe referendare, i shprehin besimin ose vullnetin e tyre për kryetarin apo edhe kundër tij,” u shpreh Berisha.
Ai i bëri thirrje anëtarëve të Partisë Demokratike që ende nuk kanë votuar, të marrin pjesë në proces, duke e konsideruar atë një detyrim të rëndësishëm statutor dhe një shprehje të demokracisë së brendshme të partisë.
“Ftoj të gjithë demokratët që ende nuk kanë votuar të përmbushin këtë detyrim të rëndësishëm statutor ndaj një procesi demokratik. I garantoj se do të përmbush detyrimet e mia ndaj besimit të tyre dhe qëndrimeve të tyre,” deklaroi ai.
Procesi i votimit në PD po zhvillohet në të gjithë vendin, ku anëtarësia do shpreh qëndrimin e saj mbi drejtimin politik të Berishës.
