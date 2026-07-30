🌤️
Tiranë 35°C · Kryesisht kthjellët 30 July 2026
S&P 500 7,387 ▲0.97%
DOW 51,740 ▲0.28%
NASDAQ 25,002 ▲2.29%
NAFTA 84.26 ▼0.24%
ARI 4,157 ▲1.47%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1421 EUR/GBP 0.8573 EUR/CHF 0.9333 EUR/ALL 93.6770 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4005 EUR/TRY 54.1909 EUR/JPY 186.90 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1421 EUR/GBP 0.8573 EUR/CHF 0.9333 EUR/ALL 93.6770 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4005 EUR/TRY 54.1909 EUR/JPY 186.90 EUR/CAD 1.6074
₿ CRYPTO
BTC $64,722 ▲ +0.98% ETH $1,918 ▲ +1.2% XRP $1.0879 ▲ +1.46% SOL $74.6800 ▲ +1.88%
S&P 500 7,387 ▲0.97 % DOW 51,740 ▲0.28 % NASDAQ 25,002 ▲2.29 % NAFTA 84.26 ▼0.24 % ARI 4,157 ▲1.47 % S&P 500 7,387 ▲0.97 % DOW 51,740 ▲0.28 % NASDAQ 25,002 ▲2.29 % NAFTA 84.26 ▼0.24 % ARI 4,157 ▲1.47 %
EUR/USD 1.1421 EUR/GBP 0.8573 EUR/CHF 0.9333 EUR/ALL 93.6770 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4005 EUR/TRY 54.1909 EUR/JPY 186.90 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1421 EUR/GBP 0.8573 EUR/CHF 0.9333 EUR/ALL 93.6770 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4005 EUR/TRY 54.1909 EUR/JPY 186.90 EUR/CAD 1.6074
30 Jul 2026
Breaking
Tragjedia në Shkodër/ Zbardhen detaje nga hetimi për vdekjen e nënës dhe dy fëmijëve, ekspertiza nxjerr shkakun e zjarrit Shkrirja e bashkive, PD del kundër propozimit të PS, Bozdo: Ja pse Dimali dhe Poliçani nuk duhet të zhduken nga harta BERLIN – Merz: Rënia e raketës në Poloni tregon se Rusia është e gatshme për përshkallëzim LSDM: Në vend që të përgjigjej, Mickoski e shpërbleu Fetain me një pozicion të ri ​Planifikuan vrasje dhe sulme ndaj bizneseve, gjashtë persona përfundojnë nën aktakuzë
Menu
Bota

BERLIN – Merz: Rënia e raketës në Poloni tregon se Rusia është e gatshme për përshkallëzim

· 1 min lexim
Rënia e raketës në

BERLIN, 30 korrik /ATSH-AFP/ -Kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi se rënia e një rakete në Poloni, e cila dyshohet se u lëshua nga Rusia gjatë sulmeve masive ndaj Ukrainës, tregon se Moska është “e gatshme për një përshkallëzim” të konfliktit edhe me Evropën.

Sipas  kancelarit Merz, incidenti dëshmon për “mungesën totale të skrupujve” nga ana e Rusisë, duke e cilësuar atë një zhvillim shqetësues për sigurinë evropiane.

Në një postim në rrjetin social X, kancelari gjerman dënoi ashpër valën e sulmeve ruse ndaj Ukrainës, duke theksuar se “shumë civilë humbën edhe një herë jetën” si pasojë e bombardimeve.

Gjermania mbetet një nga mbështetëset kryesore të Ukrainës në përballjen me agresionin rus, duke ofruar ndihmë ushtarake, financiare dhe humanitare për Kievin.

Deklaratat e Merz vijnë në një moment tensionesh të larta, pasi rënia e raketës në territorin polak ka ngritur shqetësime për rrezikun e zgjerimit të konfliktit përtej kufijve të Ukrainës. /Ad.Ab./  a.jor.

 

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu