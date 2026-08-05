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Bota

Bisedimet për Gazën, Pezheskian: Irani do të mbështesë çdo vendim që merr udhëheqja palestineze

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Irani do të mbështesë çdo iniciativë ose vendim të marrë nga udhëheqja palestineze në kontekstin e negociatave indirekte midis Hamasit dhe Izraelit, tha të mërkurën presidenti iranian Masoud Pezheskian, sipas mediave shtetërore të vendit.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, nga ana e tij, deklaroi se Izraeli nuk e ka pranuar planin për Gazën të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, edhe pasi mori garanci se tërheqja izraelite nga territori palestinez nuk do të ndodhë derisa Hamasi të çarmatoset plotësisht.

Në një video të postuar gjatë natës në mediat sociale, Netanyahu tha se ekipi i Donald Trump besonte se mund të arrinte çarmatimin e Hamasit dhe demilitarizimin e Gazës.

“Ne po e shqyrtojmë këtë mundësi. Ata na dërguan një plan, të cilin ne nuk e kemi pranuar: nuk është plani ynë. Ne ua kemi përcjellë komentet tona atyre”, tha ai.

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