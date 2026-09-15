Bjellorusia nis stërvitje ushtarake “mbrojtëse” pranë kufijve me Poloninë dhe Lituaninë
Bjellorusia ka nisur stërvitje ushtarake pranë kufijve të saj me Poloninë dhe Lituaninë, njoftoi të martën Ministria e Mbrojtjes në Minsk, duke i përshkruar ato si “mbrojtëse”.
Stërvitjet do të zhvillohen nga 15 deri më 18 shtator në poligonin Gozhsky në rajonin e Grodnos, rreth 6 kilometra nga kufiri me Lituaninë, si dhe në poligonet Brestsky dhe Ruzhansky, rreth 15 dhe 60 kilometra nga kufiri me Poloninë.
Sipas ministrisë, ushtrimet synojnë përgatitjen e trupave për një “operacion ushtarak strategjik”, përfshirë sigurimin e kufirit, kundërveprimin ndaj grupeve të pretenduara të sabotimit dhe zbulimit, si dhe luftën kundër dronëve dhe avionëve të lehtë.
Bjellorusia ka histori tensionesh me fqinjët e saj të NATO-s, përfshirë Poloninë dhe Lituaninë. Minsku është akuzuar më parë për përdorimin e taktikave hibride kundër të dy vendeve, përfshirë lehtësimin e mbërritjes së emigrantëve nga Lindja e Mesme dhe Afrika në kufijtë e saj me BE-në, çka shkaktoi krizë të madhe migratore. Bjellorusia lejoi gjithashtu forcat ruse të përdornin territorin e saj si bazë për pushtimin e plotë të Ukrainës në vitin 2022.
Stërvitjet vijnë në mes të një ndërtimi të infrastrukturës ushtarake përgjatë kufirit Bjellorusi–Ukrainë, duke e shtyrë Kievin të paralajmërojë se Moska mund të planifikojë ta tërheqë aleatin e saj më të ngushtë më thellë në luftën e plotë. “Kërcënimi i rihapjes së një fronti verior synon të zgjasë forcat ukrainase, duke tërhequr njësi nga pozicionet e tyre aktuale përgjatë vijës së frontit”, tha për Kyiv Independent Michael Kofman, bashkëpunëtor i lartë në Carnegie Endowment for International Peace në Uashington.
Njësitë e Brigadës së 101-të raketore të Rusisë, e pajisur me sistemin e raketave balistike me rreze të mesme “Oreshnik”, janë dislokuar në Bjellorusi, tha shefi i inteligjencës ushtarake ukrainase Oleh Ivashchenko në një intervistë të publikuar më 7 shtator. Bjellorusia po ndërton gjithashtu infrastrukturë të re hekurudhore në rajonin jugor të Gomelit, të aftë të presë trena ushtarakë me personel dhe pajisje të rënda.
Presidenti Volodymyr Zelenski tha më 15 maj se Ukraina kishte regjistruar kontakte të reja mes Moskës dhe Minskut me synimin për ta bindur diktatorin bjellorus Alexander Lukashenko të “bashkohet në akte të reja agresioni”, dhe më 21 maj tha se Ukraina ishte e përgatitur të merrte masa “parandaluese”. Lukashenko ka mohuar se Bjellorusia synon të hyjë në luftë, duke thënë në një intervistë të publikuar më 15 qershor se vendi nuk paraqet kërcënim ushtarak për Ukrainën dhe se do të përfshihej vetëm nëse sulmohej.
Burimi: The Kyiv Independent
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