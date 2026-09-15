Zelenski: Ukraina testoi me sukses dronin e ri kundër dronëve reaktivë rusë Shahed
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski njoftoi se Ukraina ka testuar me sukses një dron të ri përgjues të projektuar për të goditur dronët rusë Shahed me motor reaktiv.
Njoftimi erdhi pas një raportimi nga komandanti i përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës, Mykhailo Drapatyi. “Një ‘shahed’ u godit me sukses, por disa aspekte të kontrollit të përgjuesit ende duhen përsosur. Puna vazhdon – do të duhet edhe pak kohë”, shkroi Zelenski në platformën X.
Ndërsa Rusia po zgjeron arsenalin e saj të dronëve Shahed me motor reaktiv, përfshirë modelet Geran-3, Geran-4 dhe Geran-5, si dhe municionin “Banderol” të ngjashëm me raketat lundruese, Ukraina po përballet me vështirësi në rritje për t’i kapur këto armë gjatë sulmeve të zgjatura, me Kievin dhe rajonin përreth që shënjestrohen shpesh.
Dronët me motor reaktiv mund të arrijnë shpejtësi deri në 600 kilometra në orë (rreth 370 milje në orë), duke i bërë më të vështirë për t’u kapur sesa variantet e mëparshme Shahed me motor pistoni. Përdorimi i tyre u rrit ndjeshëm këtë verë, rreth pesëfish në korrik krahasuar me qershorin, tha zëdhënësi i Forcave Ajrore Yurii Ihnat më 31 gusht.
Rusia lëshoi rreth 800 dronë me motor reaktiv drejt Ukrainës gjatë katër ditëve në fund të gushtit, sipas Zelenskit. Ministri i Mbrojtjes Yevhen Khmara tha më 29 gusht se Ukraina kishte testuar në terren katër përgjues të mundshëm kundër dronëve rusë Shahed me motor reaktiv, pa specifikuar cilat kompani po i zhvillonin apo sa larg ishin projektet.
Anatolii Hrapchynskyi, zëvendësdrejtor i një kompanie të luftës elektronike dhe oficer rezervë i Forcave Ajrore, i tha Kyiv Independent se përdorimi i dronëve me motor reaktiv pritej, pasi forcat ruse kishin kërkuar mënyra për të mbingarkuar mbrojtjen kundërajrore të Ukrainës. Rusia përdori së fundmi dronë me motor reaktiv në sulmin e 15 shtatorit ndaj Kievit, ku u vra të paktën një person dhe u plagosën 12 të tjerë; sulmet gjatë ditës dëmtuan ndërtesa banimi, një qendër të dhënash dhe dy pika karburanti në kryeqytet.
Burimi: The Kyiv Independent
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.