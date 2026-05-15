☀️
Tiranë 19°C · Kthjellët 15 May 2026
S&P 500 7,447 ▼0.72%
DOW 49,641 ▼0.84%
NASDAQ 26,426 ▼0.79%
NAFTA 100.62 ▲3.82%
ARI 4,563 ▼2.61%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
₿ CRYPTO
BTC $79,482 ▼ -2.54% ETH $2,230 ▼ -3.27% XRP $1.4483 ▼ -2.36% SOL $89.8100 ▼ -3.06%
S&P 500 7,447 ▼0.72 % DOW 49,641 ▼0.84 % NASDAQ 26,426 ▼0.79 % NAFTA 100.62 ▲3.82 % ARI 4,563 ▼2.61 % S&P 500 7,447 ▼0.72 % DOW 49,641 ▼0.84 % NASDAQ 26,426 ▼0.79 % NAFTA 100.62 ▲3.82 % ARI 4,563 ▼2.61 %
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
15 May 2026
Breaking
Prokuroria ende pa raport nga Ministria e Shëndetësisë për operacionet e dyshimta Sulmi ndaj Hysni Mehanit, lirohen në procedurë të rregullt dy personat e ndaluar Bllokohet me traktor rruga para stacionit të policisë në Skenderaj Boks, Jurgen Uldedaj sërish në ringun më të lartë botëror Edi Rama në forumin për sigurinë në Estoni: Shqipëria do qëndrojë deri në fund me NATO-n
Menu
Sporti

Boks, Jurgen Uldedaj sërish në ringun më të lartë botëror

· 1 min lexim

Më 30 Maj 2026, kampioni shqiptar i botës në IBO, Jurgen Uldedaj, rikthehet në arenën legjendare “OVO Arena Wembley” në Londër, për të mbrojtur titullin e tij të botës ndaj amerikanit të pamposhtur Muhsin Cason.

Një sfidë gjigante. Një natë historike. Një tjetër moment krenarie për Shqipërinë.

Nga rrugëtimi i tij plot sakrifica, disiplinë dhe përkushtim, Jurgeni ka arritur të ngrejë flamurin kuqezi në majat e boksit profesionist botëror, duke bashkëpunuar me promotorët më të mëdhenj si Matchroom Boxing, Queensberry Promotions dhe tashmë BOXXER.

Sot ai nuk futet në ring vetëm si kampion bote, por si simbol i krenarisë shqiptare në arenën ndërkombëtare.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu