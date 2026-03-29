☀️
Tiranë 5°C · Kthjellët 29 March 2026
S&P 500 6,369 ▼1.67%
DOW 45,167 ▼1.73%
NASDAQ 20,948 ▼2.15%
NAFTA 102.18 ▲2.55%
ARI 4,506 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986 EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986
₿ CRYPTO
BTC $65,930 ▼ -0.76% ETH $1,981 ▼ -0.81% XRP $1.3268 ▼ -0.58% SOL $81.2800 ▼ -1.11%
29 Mar 2026
Breaking
Incident në avion në aeroportin e Detroitit, FBI nis hetimet Punët për Shqipërinë dhe punët për shqiptarët Republikanët ndahen për mundësinë e dërgimit të trupave amerikane në Iran Fuqitë europiane shprehin shqetësim për projektligjin izraelit për dënimin me vdekje Dilema ‘Vance apo Rubio?’ Si po e dikton lufta me Iranin trashëgiminë e Trump dhe garën e vitit 2028
Menu
Sporti

Botërori i patinazhit artistik, Malinin dhe Sakamoto nuk kanë rivalë

· 2 min lexim

Patinatori amerikan Ilia Malinin është shpallur kampion bote, në përfundim të konkurrimit të tij në botërorin e zhvilluar në Pragë. Ky është titulli i tij i tretë radhazi. Në 02 Arena të Pragës, në praninë e 15 mijë spektatorëve, Malinin shkëlqeu teksa vallëzonte në akull, duke mahnitur spektatorët, pas një një performance dominuese teksa kreu 6 rrotullime të katërfishta.

Ky në Pragë ishte një rikthim i tij i shkëlqyer pas humbjes tronditëse në Lojërat Olimpike Dimërore Milano-Cortina 2026, duke treguar dominimin e tij në patinazhin artistik për djem. 21-vjeçari realizoi një koreografi të pastër, pa asnjë gabim, për të siguruar medaljen e artë duke grumbulluar 329.40 pikë. Pas tij u renditën dy japonezët Yuma Kagiyama me 306.67 pikë dhe Shun Sato me 288.54 pikë.

Në konkurrimin për vajza, japonezja Kaori Sakamoto shkëlqeu me performacën e saj pa asnjë të metë, duke fituar titullin botëror për herë të katërt radhazi. Asnjë nuk e ka arritur këtë më parë përveç patinatoreve ruseve.  Kjo ishte e paraqitja e saj e fundit, pasi Kaori e mbylli karrierën e saj të shkëlqyer në një mënyrë mahnitëse dhe me një rekord personal pikësh, 238.28. Në vendin e dytë u rendit japonezja tjetër Chiba Mone me 228.47 pikë dhe në vendin e tretë belgja Nina Pinzarrone me 215.20 pikë.

Në konkurrimin çift, kampionët olimpikë, Fornie-Cizeron nga Franca rikonfirmuan formën e tyre të mirë teksa fituan edhe titullin kampion bote, pas performancës së tyre të shkëlqyer në Pragë.

The post Botërori i patinazhit artistik, Malinin dhe Sakamoto nuk kanë rivalë appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu