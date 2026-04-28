Tiranë 14°C · Kthjellët 28 April 2026
S&P 500 7,141 ▼0.46%
DOW 49,141 ▼0.05%
NASDAQ 24,678 ▼0.84%
NAFTA 99.87 ▲3.63%
ARI 4,613 ▼1.73%
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
BTC $76,293 ▼ -0.68% ETH $2,299 ▲ +0.49% XRP $1.3847 ▼ -0.56% SOL $83.9100 ▼ -0.38%
28 Apr 2026
Përplasje e pazakontë Bahtiri–Lushaku në Kuvend: “Bjeri nënshkrimet…”

Një skenë e pazakontë është regjistruar në Kuvendin e Kosovës, ku deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Agim Bahtiri, është përplasur verbalish me shefen e deputetëve të LDK-së, Jehona Lushaku-Sadriu, derisa i është afruar për t’i kërkuar nënshkrimet.

Sipas asaj që dëgjohet në sallë, Bahtiri i është drejtuar Lushakut duke i thënë se ka shkuar në emër të LVV-së për të siguruar nënshkrimet dhe për të arritur një marrëveshje.

“Në emër të LVV-së kam ardhur për t’i kërkuar nënshkrimet edhe të merremi vesh”, i është drejtuar Bahtiri shefes së deputetëve të LDK-së.

Por Lushaku-Sadriu e ka refuzuar, duke e cilësuar veprimin si “teatër” dhe duke i thënë se ai nuk është autoriteti që kërkon nënshkrime.

“Ju lutem teatrat i keni më poshtë. Nuk je ti autoriteti që i kërkon nënshkrimet”, është përgjigjur Lushaku.

Në afërsi të tyre janë parë edhe pjesëtarë të Policisë, teksa situata ka tërhequr vëmendjen e deputetëve të pranishëm në sallë.

