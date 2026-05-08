Politika

Bregu: Çdo aksion politik i shërben PD-së së brendshme

· 2 min lexim

Pedagogu Zylyftar Bregu ka komentuar protestë e opozitës, duke theksuar se sipas tij, çdo aksion politik në këtë fazë i shërben më shumë dinamikave të brendshme të Partisë Demokratike.

Në përgjithësi, çdo protestë politike ka një qëllim të caktuar, tha ai duke shtuar se sipas tij, në këtë rast qëllimi i saj nuk lidhet drejtpërdrejt me rrezikimin e mazhorancës apo qeverisë.

“Ka pasur disa molotovë edhe më herët, me sa pashë në disa episode të ndryshme që ishin të shkëputura, sepse ka disa zona ku po protestohet, por bllokimi vetëm në këtë aspekt kisha në çështjen e policisë. Unë mendoj që çdo protestë politike ka një qëllim të caktuar dhe, kur vijmë te qëllimi, kam idenë që qëllimi thjeshtëzohet; nuk është një aksion politik për të vënë në rrezik mazhorancën apo qeverinë, por është një aksion politik që i shërben më shumë Partisë Demokratike së brendshme”, tha ai.

Sipas tij, pas përfundimit të zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike, pritet që edhe aktiviteti protestues të pësojë një ulje.

“Unë mendoj që pas përfundimit të zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike, sezoni i protestave do të marrë një periudhë pushimi,” shtoi ai.

