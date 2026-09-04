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04 Sep 2026
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BRUKSEL – Marta Kos anulon vizitën në Serbi: Glorifikimi i Mladiçit bie ndesh me vlerat e BE-së

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Glorifikimi i Mladiçit

– Komisionerja e Zgjerimit të Bashkimit Evropian, Marta Kos vendosi për të mos vijuar me vizitën e planifikuar në Serbi, pas zhvillimeve që pasuan kthimin në Beograd të eshtrave të Ratko Mladiçit, i dënuar për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte.

Kos thekson se glorifikimi i Mladiçit është i papajtueshëm me vlerat mbi të cilat mbështetet rruga e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, duke nënvizuar nevojën për përballje me të kaluarën, pajtim të vërtetë dhe respektimin e viktimave të krimeve të luftës.

”Ratko Mladiç u dënua për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Kthimi i eshtrave të tij në Beograd i kujton Evropës faqet më të errëta të historisë sonë të afërt”, shkruan Kos në X.

”Glorifikimi që po shoqëron vdekjen e tij është i papajtueshëm me vlerat mbi të cilat ndërtohet rruga drejt BE-së. Kjo rrugë kërkon përballjen me të kaluarën, pajtimin e vërtetë dhe respektimin e viktimave të krimeve të luftës”, shtoi ajo.

”Vlerat që mbështesin të ardhmen tonë të përbashkët nuk janë të negociueshme. Në këtë kontekst, kam vendosur të mos e vijoj vizitën time të planifikuar në Serbi në këtë moment”, përfundon Kos./ a.jor.

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