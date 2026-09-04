Brussels Signal: Meta mbyll dhjetëra llogari të lidhura me protestën në Shqipëri, çështja mbërrin në Komisionin Evropian
Mbyllja pothuajse e njëkohshme e dhjetëra llogarive në Instagram të politikanëve të opozitës, aktivistëve dhe personave që raportojnë për “Revolucionin e Flamingove” në Shqipëri ka dalë tashmë jashtë debatit shqiptar dhe është kthyer në një çështje evropiane.
Media me qendër në Bruksel Brussels Signal i kushton më 4 shtator 2026 një shkrim të posaçëm ngjarjes, duke raportuar se Partia Demokratike Evropiane, EDP, i ka kërkuar zyrtarisht kompanisë Meta të shpjegojë se çfarë ka ndodhur, ndërsa eurodeputeti Sandro Gozi e ka çuar çështjen edhe përpara Komisionit Evropian.
Sipas Brussels Signal, dhjetëra llogari në Instagram që u përkisnin figurave të opozitës, aktivistëve dhe gazetarëve ose faqeve që ndiqnin protestën antiqeveritare u pezulluan ose u çaktivizuan gjatë natës së 2 shtatorit, në një moment kur protesta kishte arritur në ditën e 96-të.
Mes llogarive të prekura ishte edhe ajo e deputetit dhe drejtuesit të Partisë Mundësia, Agron Shehaj. Brussels Signal citon Shehajn të ketë deklaruar për Politico se rregullat e paqarta të pezullimit krijojnë mundësinë që censura politike të shtrihet edhe në rrjetet sociale.
Numri i saktë i llogarive të prekura mbetet i paqartë. Burimet fillestare flisnin për të paktën 23 llogari, ndërsa deputetja e pavarur Marjana Koçeku ka deklaruar se mund të jenë mbyllur ose kufizuar më shumë se 200 faqe që publikonin materiale për protestën. Brussels Signal thekson se kjo shifër më e lartë nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur.
Pikërisht karakteri pothuajse i njëkohshëm i ndërhyrjes ka bërë që çështja të marrë përmasa politike.
Partia Demokratike Evropiane i ka dërguar Meta-s një kërkesë zyrtare ku kërkon të dijë mbi çfarë baze u pezulluan llogaritë, nëse vendimet erdhën nga sistemet automatike të moderimit apo nga raportime masive të koordinuara dhe, veçanërisht, nëse kompania ka marrë ndonjë kërkesë ose komunikim nga autoritetet shqiptare apo aktorë politikë në Shqipëri.
Eurodeputeti Sandro Gozi, sekretar i përgjithshëm i EDP-së, e ka çuar ndërkohë çështjen edhe në Komisionin Evropian përmes një pyetjeje parlamentare.
Sipas tij, kur dhjetëra llogari të opozitës dhe aktivistëve të lidhur me të njëjtën lëvizje proteste zhduken pothuajse në të njëjtën kohë, ngjarja nuk mund të trajtohet thjesht si një problem teknik. EDP kërkon që Komisioni Evropian ta shqyrtojë rastin edhe në kuadër të procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, të drejtave themelore dhe pluralizmit politik.
Ky është elementi që i jep ngjarjes një peshë më të madhe se një konflikt i zakonshëm mes përdoruesve dhe një platforme sociale.
Shqipëria është vend kandidat për në Bashkimin Evropian dhe çështjet që lidhen me lirinë e shprehjes, pluralizmin politik, median dhe shtetin e së drejtës janë pjesë e vlerësimit të vazhdueshëm të Brukselit.
EDP kërkon gjithashtu që Meta të kryejë rishikim manual nga njerëz për llogaritë e prekura dhe të rikthejë menjëherë ato për të cilat nuk provohet shkelje reale e rregullave të Instagramit.
Nga ana e saj, Meta ka deklaruar se po shqyrton ndërhyrjet e kryera dhe se disa llogari të hequra gabimisht janë rikthyer. Kompania ka kërkuar ndjesë për shqetësimin dhe ka orientuar përdoruesit drejt procedurave të ankimit.
Kryeministri Edi Rama ka mohuar çdo përfshirje të qeverisë shqiptare në mbylljen e llogarive. Sipas Brussels Signal, Rama ka deklaruar se qeveria nuk ka pasur asnjë rol në çaktivizimet dhe as kapacitetin teknik për t’i realizuar ato.
EDP, nga ana tjetër, ka sqaruar se nuk ka akuzuar qeverinë shqiptare si autore të ndërhyrjes. Kërkesa e saj është që Meta të tregojë në mënyrë transparente se çfarë mekanizmi çoi në pezullimin e një numri kaq të madh llogarish të lidhura me të njëjtën lëvizje politike.
Ngjarja lidhet drejtpërdrejt me protestën që ka nisur në fund të majit kundër projekteve turistike të lidhura me Jared Kushner në Sazan dhe në zonën Vjosë-Nartë dhe që më pas është zgjeruar në një protestë më të gjerë kundër qeverisë Rama.
Brussels Signal vëren gjithashtu se organizata Repro Uncensored kishte dokumentuar probleme me heqjen e përmbajtjeve të disa reporterëve dhe aktivistëve që prej 19 gushtit dhe se Meta kishte pranuar në disa raste se materialet ishin hequr gabimisht.
Zhvillimi i ri, pra, nuk është thjesht fakti se disa llogari janë mbyllur. Për herë të parë çështja është ngritur zyrtarisht në nivel të Bashkimit Evropian dhe po kërkohet që ajo të shqyrtohet edhe në raport me standardet që Shqipëria duhet të përmbushë për anëtarësim.
Kjo e kthen një konflikt që nisi brenda Instagramit në një debat shumë më të madh mbi transparencën e platformave digjitale, lirinë e shprehjes dhe pluralizmin politik në një vend kandidat për në BE.
Lexo shkrimin e Brussels Signal
Lexo kërkesën zyrtare të Partisë Demokratike Evropiane drejtuar Meta-s dhe Komisionit Evropian
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