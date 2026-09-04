Colorado fiton 14-13 ndaj Georgia Tech pas bllokimit vendimtar të gjuajtjes
Më 3 shtator 2026 në Atlanta, Colorado Buffaloes mundën Georgia Tech Yellow Jackets me rezultatin 14-13 në ndeshjen e hapjes së sezonit. Fitorja u vendos në momentet e fundit, kur një përpjekje për gjuajtje e Georgia Tech u bllokua dhe Buffalot morën fitimin.
Siç raporton Bleacher Report, Georgia Tech kishte avantazhin 10-7 në pushim, por Colorado arriti të barazonte dhe më pas të kalonte në epërsi me një tjetër touchdown në pjesën e fundit. Në ndeshje pati edhe një kthim të veçantë të kickoff-it: D. Gerlach ekzekutoi një kick prej 65 jardësh dhe R. Smith e ktheu atë në një touchdown, ndërsa M. Welch shënoi një tjetër touchdown pas një përpjekjeje të shkurtër në zonë.
Ndeshja u karakterizua edhe nga ndërprerje për shkak të motit, ndërsa trajneri i Colorado, Deion Sanders, festoi fitoren e parë të sezonit. Trajneri i Georgia Tech, Brent Key, pranoi pas ndeshjes se ekipi i tij nuk luajti siç pritej dhe se Colorado ia doli më mirë gjatë takimit.
Vendimi i ndeshjes i takoi specialisteve të Colorado: bllokimi i përpjekjes për gjuajtje në fund, i kryer nga Boo Carter, prishi përpjekjen e Georgia Tech për të marrë fitoren dhe vulosi rezultatin 14-13. Me këtë rezultat, Colorado shkon 1-0, ndërsa Georgia Tech mbetet 0-1, sipas Bleacher Report.
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