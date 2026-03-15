Bushati kritikon retorikën Rames dhe Vucic per “nivelin e dytë” të BE-së
sh-ministri i Jashtëm thotë se paralajmërimet për kërcënime nga Shqipëria, Kosova dhe Kroacia janë narrativa të vjetra që nuk i shërbejnë stabilitetit të Ballkanit
Ish-ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Ditmir Bushati, ka reaguar me një postim në rrjetet sociale lidhur me deklaratat e fundit të presidentit të Serbisë për krijimin e një “niveli të dytë” brenda Bashkimit Evropian.
Në një koment të publikuar në Facebook, Bushati thekson se vetëm pak ditë pasi presidenti i Serbisë dhe kryeministri i Shqipërisë publikuan një artikull të përbashkët në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, ku u propozua ideja e një “anëtarësimi të nivelit të dytë” në Bashkimin Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor, presidenti serb është rikthyer te retorika e tij e zakonshme.
Sipas Bushatit, deklaratat që paralajmërojnë për “kërcënime për luftë” nga një aleancë e mundshme mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë përfaqësojnë narrativa të vjetra që janë përdorur shpesh në diskursin politik në rajon.
Ai vëren se gjatë vitit të fundit këto mesazhe janë përsëritur në dy forma të ndryshme: një version i drejtuar publikut evropian dhe një tjetër i konsumuar për politikën e brendshme në Serbi. Sipas tij, kjo qasje nuk ka sjellë asnjë ndryshim real në situatën e rajonit dhe ka shërbyer vetëm për të ruajtur status quo-në politike.
“Ballkani Perëndimor ka nevojë për sundim të së drejtës, prosperitet dhe bashkëpunim, jo për retorikë të bazuar në frikë”, shkruan Bushati në reagimin e tij.
Në të njëjtin postim, ish-kryediplomati shqiptar thekson gjithashtu se politika shqiptare është aktualisht e përqendruar tek miratimi i rezolutës për shpalljen e Iranit si shtet që nxit terrorizmin. Ai shton se edhe pse Shqipëria ka një ligj të miratuar që parashikon instrumentet e nevojshme për raste të tilla, është e rëndësishme që prioritetet strategjike të vendit në rajon të mos mbeten në plan të dytë.
Reagimi i Bushatit vjen në një moment kur diskursi politik në Ballkan është tensionuar nga debatet për sigurinë rajonale dhe nga diskutimet mbi perspektivën e integrimit të vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian.
