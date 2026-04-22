Cafu vlerëson Bayern: Skuadër model, të gjithë e duan futbollin e tyre
Bayern po zhvillon një sezon mjaft të mirë. Pas fitimit të kampionatit, vëmendja është te Kupa dhe Champions. Legjenda e Brazilit, Cafu ka vlerësuar në maksimum bavarezët.
“Bayern sot është një model për pjesën tjetër të botës për artin e futbollit. Mënyra se si po luan Bayern tani është lloji i futbollit që të gjithë në botë e duan. Ata gjithmonë sulmojnë, nuk kanë frikë nga asnjë kundërshtar dhe e dinë se edhe nëse pësojnë, do të shënojnë sërish gola”, tha Cafu.
