Caitlin Clark bën histori, Indiana Fever mposht Connecticut Sun 111-91
Caitlin Clark udhëhoqi Indiana Fever drejt fitores 111-91 ndaj Connecticut Sun në Indianapolis, duke formuar një çift vendimtar me Kelsey Mitchell. Të dyja lojtarët shënuan 34 pikë, ndërsa Fever kontrolluan ritmin e ndeshjes që nga gjysma e parë.
Sipas Bleacher Report, Clark shënoi një double-double me 34 pikë dhe 12 asistime, duke goditur 50 për qind të tentativave nga trepikëshi, ndërsa Mitchell përfundoi ndeshjen me 34 pikë dhe një përqindje shënimi rreth 63 për qind. Sophie Cunningham pati një natë të qetë në aspektin ofensiv, por kontribuoi me dy topa në tabela, një vjedhje dhe një bllok. Në pushim Indiana udhëhoqi 58-43 pas një të dytë çereku tepër aktiv, ku Fever shënuan 39 pikë kundrejt 15 të Sun; skuadra renditet e katërta në ligë me bilancin 26-14 dhe vazhdon garën për një vend midis tre të parëve në fazën finale kundër Dream, Las Vegas Aces, Golden State Valkyries dhe Minnesota Lynx.
Sun arriti të zvogëlonte disavantazhin në 11 pikë me 4:39 minuta përpara fundit, por përpjekja e rikthimit doli e pamjaftueshme. Fever mbajtën epërsinë deri në fund dhe tani kanë një pauzë të gjatë para ndeshjes së rradhës në transfertë ndaj Toronto Tempo më 18 shtator.
Performancat dhe statistikat e kësaj ndeshjeje janë dokumentuar edhe nga Bleacher Report.
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