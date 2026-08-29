Kurti takohet Abdixhikun: Kur të kemi rezultate, kemi lajme për ju
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, është takuar sonte me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku.
Pas takimit për presidentin, Kurti la të nënkuptohej se akoma s’ka marrëveshje për emrin konsensual.
“Kur të kemi rezultate prej anës sonë, kemi lajme për juve”, tha shkurt Kurti./KosovaPress
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