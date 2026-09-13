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13 Sep 2026
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Caitlin Clark, një faktor kryesor për SHBA-në para gjysmëfinales me Spanjën në Kupën e Botës 2026

· 2 min lexim

Caitlin Clark dhe ekipi i femrave i Shteteve të Bashkuara po përgatiten për ndeshjen e gjysmëfinales kundër Spanjës në Kupën e Botës së FIBA 2026. Ylli i Indiana Fever ka qenë një prej lojtarëve kyç të skuadrës, duke kaluar më shumë minuta në fushë se çdo bashkëlojtar tjetër dhe duke marrë rolin kryesor si organizuese e lojës.

Siç raporton Bleacher Report, Clark mesatarisht udhëheq skuadrën me 7.0 asistime për ndeshje dhe vetëm 1.8 gabime. Në çerekfinalen ndaj Hungarisë, ku SHBA-ja fitoi 108-56, ajo dha nëntë asistime dhe bëri tre gabime, ndërsa shënoi 10 pikë me 3 nga 8 gjuajtje. Megjithatë, ajo vazhdon të kërkojë konsistencë në realizimet nga distanca, një aspekt që do të përcaktojë shumë në përballjen me Spanjën.

Skuadra spanolle vjen pas një paraqitjeje të fortë në mbrojtje, duke mposhtur Australinë 89-66 në çerekfinale dhe duke regjistruar 13 vjedhje topi dhe tre bllokime në atë ndeshje. Takimi midis SHBA-së dhe Spanjës është caktuar për të shtunën, në orën 14:00 ET, dhe pritet të jetë një duel i ashpër mes fuqisë sulmuese amerikane dhe mbrojtjes së fortë spanjolle.

Clark pritet të luajë një rol vendimtar si organizuese dhe realizuese, ndërsa ekipi amerikan do të shikojë të menaxhojë ritmin dhe të kufizojë humbjet e topit për të ndëshkuar mbrojtjen kundërshtare. Bleacher Report vë në dukje se niveli i performancës së saj në këtë ndeshje mund të përcaktojë rrjedhën e përplasjes dhe shanset e SHBA-së për të shkuar në finale.

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