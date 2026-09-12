SHBA dhe Spanja 58-58 pas 3/4, vendi në finalen e Kupës së Botës vendoset në çerekun e fundit
Në fund të çerekut të tretë, SHBA dhe Spanja janë të barabarta 58-58, ndërsa vendi në finalen e Kupës së Botës mbetet në lojë.
Siç raporton Bleacher Report, Spanja shënoi 22 pikë kundrejt 19 të SHBA-së në këtë periudhë, me Iyana Martín që udhëhoqi skuadrën. Garda 20-vjeçare, me lartësi 5’8″, ka spikatur në momentet vendimtare dhe aktualisht është kryesuesja e ndeshjes me 17 pikë, duke gjuajtur me 71% efikasitet nga fusha.
Me barazim 58-58, çereku i fundit do të vendosë gjithçka; Sipas Bleacher Report, reagimi i SHBA-së dhe vazhdimësia e paraqitjes së Martín do të përcaktojnë se cila skuadër kalon në finale.
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