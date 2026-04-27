S&P 500 7,166 ▲0.01 % DOW 49,151 ▼0.16 % NASDAQ 24,824 ▼0.05 % NAFTA 96.34 ▲2.06 % ARI 4,689 ▼1.09 % S&P 500 7,166 ▲0.01 % DOW 49,151 ▼0.16 % NASDAQ 24,824 ▼0.05 % NAFTA 96.34 ▲2.06 % ARI 4,689 ▼1.09 %
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
27 Apr 2026
Kosova

Cakolli: Afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit përfundon nesër në mesnatë

· 1 min lexim

Hulumtuesi i Institutit Demokratik të Kosovës (KDI), Eugen Cakolli, ka sqaruar se afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit nuk përfundon sonte, por nesër në mesnatë.

Hulumtuesi i Institutit Demokratik të Kosovës (KDI), Eugen Cakolli, ka sqaruar se afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit nuk përfundon sonte, por nesër në mesnatë.

Sipas tij, afati 34-ditor i përcaktuar nga Gjykata Kushtetuese përfundon të nesërmen, duke u bazuar në mënyrën e llogaritjes së afateve kushtetuese dhe rregullave të punës së Gjykatës.

Cakolli ka theksuar se, sipas Rregullës 29(1b), kur afatet shprehen në ditë, ato fillojnë të llogariten nga dita pasuese e ngjarjes përkatëse.

Ai ka shpjeguar se meqë aktgjykimi ka hyrë në fuqi më 25 mars, afati ka nisur të rrjedhë nga 26 marsi, ndërsa dita e 34-të përmbyllet nesër në mesnatë.

Sipas këtij interpretimi, hapësira kushtetuese për përmbylljen e procesit të zgjedhjes së presidentit mbetet e hapur edhe për një ditë.

