Çarja e argjinaturës së Erzenit përmbyti Durrësin/ Prokuroria zbarkon në bashki
Prokuroria e Durrësit ka urdhëruar një ditë më parë sekuestrimin e dokumentacionit që lidhet me tenderin për rehabilitimin e argjinaturës së lumit Erzen nga Bashkia e Durresit.
Ky veprim vjen pas përmbytjeve të rënda që goditën Durrësin muajin e kaluar, duke shkaktuar pasoja të mëdha materiale dhe humbjen e një jete njerëzore.
Në këto kushte, Prokuroria ka nisur hetimet për tre vepra penale: “Shpërdorim detyre”, “Shkatërrim prone nga përmbytjet” dhe “Shkatërrim prone nga pakujdesia”. Si pasojë e çarjes së argjinaturës së Erzenit, u përmbytën kryesisht fshatrat Katund i Ri, Sukth dhe Fllakë. Përveç tokave bujqësore, dëme të konsiderueshme pësuan edhe banesat e bizneset.
Situata u bë edhe më tragjike me humbjen e jetës së Astrit Hysenajt, 54 vjeç, punonjës pastrimi pranë Bashkisë së Durrësit. Ai nuk u kthye në shtëpi dhe u gjet më vonë i pajetë nga polumbarët në një kanal pranë ish-repartit ushtarak, pasi u mor nga rrjedha e fortë e ujit.
Në vendimin e firmosur nga prokurorja e çështjes thuhet se duhet sekuestruar pranë Bashkisë së Durrësit i gjithë dokumentacioni që lidhet me procedurat e prokurimit, zbatimit dhe marrjes në dorëzim të projektit për rehabilitimin e argjinaturës së lumit Erzen, si edhe dokumentacioni tekniko-ligjor për lejen e ndërtimit.