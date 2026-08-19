Céline Dion e gatshme të rikthehet në skenë pas diagnostikimit me sindromën ‘stiff-person’
Céline Dion po përgatitet të rikthehet në skenë pas një pauze gjashtëvjeçare të detyruar nga një gjendje shëndetësore serioze. Ajo ka luftuar me një formë të rëndë të ngurtësisë muskulore që mund të ngjasojë me paralizën, gjendje që ka kufizuar në masë të madhe aktivitetin e saj profesional.
Sipas Harper’s Bazaar, simptomat i kishin shfaqur pothuajse dy dekada më parë, por u përkeqësuan gjatë periudhës së pandemisë COVID-19; diagnoza e saktë u vendos në 2022 dhe prej atëherë Dion ka nisur një trajtim të rreptë për këtë çrregullim neurologjik autoimun jashtëzakonisht të rrallë. Ajo e ka përshkruar gjendjen si progresive dhe thekson se rikuperimi është një përpjekje e vazhdueshme.
Artistja ka thënë se veçanërisht e ka rënduar mungesa e mundësisë për të performuar: gjatë gjashtë viteve të fundit ka kënduar vetëm një herë, gjatë Lojërave Olimpike të Parisit. Në mars ajo njoftoi në Instagram një rezidencë pesëjavore në Paris si një dhuratë për ditëlindjen e saj të 58-të; programi nis në mes të shtatorit dhe përfundon në tetor, ndërsa kërkesa nga publiku ka qenë kaq e madhe sa janë shtuar edhe shfaqe për majin e vitit 2027.
Dion thotë se është e gatshme ta përballet me të mirën dhe të keqen e rikthimit në vëmendje: nga adhurimi dhe entuziazmi i fansave, te detajet e bezdisshme që vijnë me statusin e një ylli global. Ajo pranon kufizimet e saj, por thekson dëshirën për të qenë përsëri në skenë dhe për të ndarë muzikën me publikun.
Sipas Harper’s Bazaar, Céline Dion mbetet e rrethuar me dashuri dhe e përkushtuar ndaj procesit të rikuperimit, dhe rikthimi i saj në Paris shihet si një hap i rëndësishëm drejt rifillimit të karrierës së performancës.
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