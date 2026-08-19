☀️
Tiranë 21°C · Kthjellët 19 August 2026
S&P 500 7,692 ▼0.69%
DOW 53,343 ▼0.22%
NASDAQ 26,290 ▼1.33%
NAFTA 84.82 ▲0.9%
ARI 4,388 ▼0.74%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1586 EUR/GBP 0.8548 EUR/CHF 0.9389 EUR/ALL 92.9013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3803 EUR/TRY 55.4831 EUR/JPY 184.56 EUR/CAD 1.6064 EUR/USD 1.1586 EUR/GBP 0.8548 EUR/CHF 0.9389 EUR/ALL 92.9013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3803 EUR/TRY 55.4831 EUR/JPY 184.56 EUR/CAD 1.6064
₿ CRYPTO
BTC $64,545 ▲ +0.38% ETH $1,918 ▲ +0.59% XRP $0.9992 ▼ -0.19% SOL $77.0500 ▲ +1.52%
S&P 500 7,692 ▼0.69 % DOW 53,343 ▼0.22 % NASDAQ 26,290 ▼1.33 % NAFTA 84.82 ▲0.9 % ARI 4,388 ▼0.74 % S&P 500 7,692 ▼0.69 % DOW 53,343 ▼0.22 % NASDAQ 26,290 ▼1.33 % NAFTA 84.82 ▲0.9 % ARI 4,388 ▼0.74 %
EUR/USD 1.1586 EUR/GBP 0.8548 EUR/CHF 0.9389 EUR/ALL 92.9013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3803 EUR/TRY 55.4831 EUR/JPY 184.56 EUR/CAD 1.6064 EUR/USD 1.1586 EUR/GBP 0.8548 EUR/CHF 0.9389 EUR/ALL 92.9013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3803 EUR/TRY 55.4831 EUR/JPY 184.56 EUR/CAD 1.6064
19 Aug 2026
Breaking
Ndeshja All-Star e WNBA do të zhvillohet në Chase Center më 31 korrik 2027 Suns dhe Mercury prezantojnë një ekran të madh LED në fasadën e Mortgage Matchup Center Cubs fitojnë 2-0 ndaj White Sox, dy pikët erdhën në pjesën e parë Las Vegas Aces përballë Atlanta Dream në Michelob ULTRA Arena më 18 gusht 2026 CJ Abrams i pakënaqur me kalimin në bazën e dytë, thotë agjenti i tij
Menu
MLS

Zavier Gozo transferohet te Crystal Palace për shumën rekord të klubit

· 3 min lexim

Real Salt Lake konfirmoi largimin e sulmuesit të rritur në akademi, Zavier Gozo, drejt Crystal Palace në Premier League për një shumë të raportuar prej 15 milionë dollarësh, shifër që përbën transferimin më të madh në historinë e klubit. I vogël në moshë, por i spikatur në paraqitje, Gozo arriti të shënojë rreth 10 gola dhe 8 asistime në afërsisht një sezon e gjysmë me ekipin e parë, duke tërhequr vëmendjen edhe si kandidat surprizë për përzgjedhjen e SHBA-së në Kupën e Botës 2026.

Siç raporton mlssoccer, drejtuesit e klubit theksuan se përparimi i Gozo-s është kryesisht meritë e tij: drejtuesi sportiv Kurt Schmid vuri në pah vetëdijen dhe përkushtimin që futësi tregoi qysh herët, ndërsa asistenti sportiv Tony Beltran përmendi aftësitë fizike dhe rritjen e nivelit që e ndihmoi përballimin e kundërshtarëve më të fortë. Pas ndryshimit të pronësisë dhe periudhës së nëninvestimit, klubi ristrukturoi akademinë dhe konkretizoi rikthimin e fondeve e burimeve, me klasin e lindur në 2007—ku përfshihet edhe Gozo—si rezultat të parë i këtij përpjekjeje; në 2022 u emërua gjithashtu Jon Spencer si drejtor akademie për të forcuar identifikimin dhe zhvillimin e talenteve.

Gozo, lindur në West Valley City të Utah, u rrit në një ambient familjar të përqendruar te futbolli—me babanë Alban dhe vëllanë e madh Elijah që e lidhin jetën me sportin—dhe u ngjit përmes të gjitha niveleve të sistemit të klubit. Trajnerët dhe stafi, përfshirë edhe trajnerin e ekipit të parë Pablo Mastroeni, i dhanë hapësirë dhe sfidë të duhur për të përshpejtuar zhvillimin e tij. RSL e sheh vazhdimisht veten si një klub i fokusuar te zhvillimi i lojtarëve në çdo moshë dhe prejandje, dhe pritet që pozicionin e lirë në krah mund ta synojë jo domosdoshmërisht blerja e jashtme, por një zgjidhje e brendshme si lojtari i huazuar Zach Booth.

Transferimi i Gozo-s, një All-Star i MLS për 2026, konsiderohet si konfirmim i punës së akademisë dhe i filozofisë së klubit për të rritur lojtarë që mund të marrin hapin drejt Europës; mlssoccer raporton se kjo lëvizje po konsiderohet një arritje e rëndësishme për Real Salt Lake dhe shembull i modelit të tyre zhvillimor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu