Zavier Gozo transferohet te Crystal Palace për shumën rekord të klubit
Real Salt Lake konfirmoi largimin e sulmuesit të rritur në akademi, Zavier Gozo, drejt Crystal Palace në Premier League për një shumë të raportuar prej 15 milionë dollarësh, shifër që përbën transferimin më të madh në historinë e klubit. I vogël në moshë, por i spikatur në paraqitje, Gozo arriti të shënojë rreth 10 gola dhe 8 asistime në afërsisht një sezon e gjysmë me ekipin e parë, duke tërhequr vëmendjen edhe si kandidat surprizë për përzgjedhjen e SHBA-së në Kupën e Botës 2026.
Siç raporton mlssoccer, drejtuesit e klubit theksuan se përparimi i Gozo-s është kryesisht meritë e tij: drejtuesi sportiv Kurt Schmid vuri në pah vetëdijen dhe përkushtimin që futësi tregoi qysh herët, ndërsa asistenti sportiv Tony Beltran përmendi aftësitë fizike dhe rritjen e nivelit që e ndihmoi përballimin e kundërshtarëve më të fortë. Pas ndryshimit të pronësisë dhe periudhës së nëninvestimit, klubi ristrukturoi akademinë dhe konkretizoi rikthimin e fondeve e burimeve, me klasin e lindur në 2007—ku përfshihet edhe Gozo—si rezultat të parë i këtij përpjekjeje; në 2022 u emërua gjithashtu Jon Spencer si drejtor akademie për të forcuar identifikimin dhe zhvillimin e talenteve.
Gozo, lindur në West Valley City të Utah, u rrit në një ambient familjar të përqendruar te futbolli—me babanë Alban dhe vëllanë e madh Elijah që e lidhin jetën me sportin—dhe u ngjit përmes të gjitha niveleve të sistemit të klubit. Trajnerët dhe stafi, përfshirë edhe trajnerin e ekipit të parë Pablo Mastroeni, i dhanë hapësirë dhe sfidë të duhur për të përshpejtuar zhvillimin e tij. RSL e sheh vazhdimisht veten si një klub i fokusuar te zhvillimi i lojtarëve në çdo moshë dhe prejandje, dhe pritet që pozicionin e lirë në krah mund ta synojë jo domosdoshmërisht blerja e jashtme, por një zgjidhje e brendshme si lojtari i huazuar Zach Booth.
Transferimi i Gozo-s, një All-Star i MLS për 2026, konsiderohet si konfirmim i punës së akademisë dhe i filozofisë së klubit për të rritur lojtarë që mund të marrin hapin drejt Europës; mlssoccer raporton se kjo lëvizje po konsiderohet një arritje e rëndësishme për Real Salt Lake dhe shembull i modelit të tyre zhvillimor.
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