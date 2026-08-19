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WNBA

Toronto Tempo dhe Indiana Fever përballen në Scotiabank Arena më 18 gusht 2026

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Toronto Tempo dhe Indiana Fever luajtën një ndeshje të rëndësishme në Scotiabank Arena në Toronto më 18 gusht 2026. Takimi tërhoqi vëmendjen përpara sezonit, me dy skuadrat që udhëtuan për të kompletuar formacionet e tyre dhe stafin teknik duke bërë vlerësime për gjendjen e lojtarëve.

Siç raporton Bleacher Report, Caitlin Clark shkroi histori duke u bërë lojtaria e parë që për një seri prej 11 ndeshjesh ka mesatare prej më shumë se 26 pikësh dhe më tepër se 9 asistimesh, një arritje që tërheq vëmendjen në rrjedhën e kampionatit.

Lëndimet dhe mungesat

Lista e lëndimeve përpara ndeshjes përfshinte emra të spikatur: A. Boston (problem me këmbën, ditë për ditë), D. Clark (dhimbje shpine, ditë për ditë) dhe D. Dantas (problem me gju). Nga ana tjetër u konfirmuan mungesa si J. Allemand (kofshë, jashtë), M. Conde (viç, jashtë) dhe N. Sabally (viç, jashtë).

Ndeshja ofroi elemente për t’u ndjekur në aspektin e performancave individuale dhe përgatitjeve të ekipeve; për përditësime të mëtejshme dhe analiza të thelluara, ndiqni mbulimin e Bleacher Report.

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