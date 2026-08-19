Një rikthim i Carlos Rodón te Yankees për sfidën ndaj Orioles në Oriole Park, 18 gusht 2026
Më 18 gusht 2026, New York Yankees udhëtuan në Oriole Park at Camden Yards për një seri të rëndësishme ndaj Baltimore Orioles. Starting-pitcher për Yankees ishte Carlos Rodón (4-2, 3.30 ERA), ndërsa për Baltimore nisi Spenser Baz (4-12, 4.01 ERA). Në sezonin aktual, Yankees vijnë me bilancin 69-55, ndërsa Orioles mbajnë 61-64.
Siç raporton Bleacher Report, kthimi i Carlos Rodón në renditjen e starter-ëve i jep New Yorkut një shtytje të rëndësishme për pjesën vendimtare të stinorit, ndërsa Orioles kërkojnë fitore në shtëpi për të qëndruar në garën për play-off.
Lista e të lënduarve vazhdon të ndikojë në përbërjet e të dy ekipeve. Te Yankees mungojnë emra të mëdhenj, përfshirë Aaron Judge (probleme me brinjët, në listën e të lënduarve për rreth 60 ditë), Cody Bellinger (këmbë, IL 10 ditë) dhe Giancarlo Stanton (probleme në këmbë/DH, IL 10 ditë). Tek Orioles gjithashtu ka mungesa të rëndësishme si Ryan Mountcastle (këmbë, IL 60 ditë) dhe relieverë që po përballen me çështje të bërrylit e shpatullës; emrat e përmendur në listën e ndeshjes përfshijnë edhe R. Helsley dhe Z. Eflin me probleme të lidhura me bërrylin, si dhe S. Basallo me shqetësim në shpatull.
Ndeshja u paraqet si një duel mes dy grupeve që duan të marrë kontrollin në Lindjen e AL, me rëndësi të veçantë për renditjen dhe përpjekjet për të mbajtur ritmin deri në fund të sezonit. Për analizë më të detajuar për performancat e startuesve dhe pasqyrën e ndeshjes, shikoni mbulimin e Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.