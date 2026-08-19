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MLB

Një rikthim i Carlos Rodón te Yankees për sfidën ndaj Orioles në Oriole Park, 18 gusht 2026

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Më 18 gusht 2026, New York Yankees udhëtuan në Oriole Park at Camden Yards për një seri të rëndësishme ndaj Baltimore Orioles. Starting-pitcher për Yankees ishte Carlos Rodón (4-2, 3.30 ERA), ndërsa për Baltimore nisi Spenser Baz (4-12, 4.01 ERA). Në sezonin aktual, Yankees vijnë me bilancin 69-55, ndërsa Orioles mbajnë 61-64.

Siç raporton Bleacher Report, kthimi i Carlos Rodón në renditjen e starter-ëve i jep New Yorkut një shtytje të rëndësishme për pjesën vendimtare të stinorit, ndërsa Orioles kërkojnë fitore në shtëpi për të qëndruar në garën për play-off.

Lista e të lënduarve vazhdon të ndikojë në përbërjet e të dy ekipeve. Te Yankees mungojnë emra të mëdhenj, përfshirë Aaron Judge (probleme me brinjët, në listën e të lënduarve për rreth 60 ditë), Cody Bellinger (këmbë, IL 10 ditë) dhe Giancarlo Stanton (probleme në këmbë/DH, IL 10 ditë). Tek Orioles gjithashtu ka mungesa të rëndësishme si Ryan Mountcastle (këmbë, IL 60 ditë) dhe relieverë që po përballen me çështje të bërrylit e shpatullës; emrat e përmendur në listën e ndeshjes përfshijnë edhe R. Helsley dhe Z. Eflin me probleme të lidhura me bërrylin, si dhe S. Basallo me shqetësim në shpatull.

Ndeshja u paraqet si një duel mes dy grupeve që duan të marrë kontrollin në Lindjen e AL, me rëndësi të veçantë për renditjen dhe përpjekjet për të mbajtur ritmin deri në fund të sezonit. Për analizë më të detajuar për performancat e startuesve dhe pasqyrën e ndeshjes, shikoni mbulimin e Bleacher Report.

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