Celine Dion mbërrin në Paris para rikthimit në skenë pas gjashtë vitesh
Celine Dion mbërriti sot në Paris, duke përgatitur rikthimin e saj në skenë pas një periudhe të gjatë pauze. Këngëtarja u shfaq e buzëqeshur dhe përshëndeti fansat jashtë hotelit Le Royal Monceau – Raffles Paris, ndërsa përgatitet për serinë e koncerteve në Plenitude Arena në Nanterre.
Sipas Harper’s Bazaar, rezidenca e saj u njoftua në mars 2026 dhe ishte parashikuar fillimisht të përfshinte 16 shfaqje në shtator dhe tetor. Për shkak të kërkesës së jashtëzakonshme — mbi nëntë milion fans kërkuan pjesëmarrje në lotarinë për akses të parakohshëm të biletave — shfaqjet u zgjatën me 10 data të tjera që do të zhvillohen në maj 2027, duke shënuar serinë e saj të parë të koncerteve pas gjashtë vitesh nga përfundimi i Courage World Tour në 2020.
Ajo ka folur publikisht për problemet shëndetësore që e kanë ndaluar të performojë këto vite: në 2022 i është diagnostikuar sindroma e personit të ngurtë. Dion ka shpjeguar se gjendja është progresive dhe se nuk i pëlqen të përdorë fjalën «sëmundje». Ajo gjithashtu ka thënë se mezi pret t’u rikthehet fansave dhe dëshiron t’u ofrojë diçka që tregon sa i kanë munguar.
Siç raporton Harper’s Bazaar, rezidenca pritet të nisë muajin e ardhshëm dhe rikthimi i Dion në skenë do të jetë ngjarje e ndjekur nga afër nga tifozët e saj dhe publiku francez.
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