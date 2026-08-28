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Moda

Joey King shkëlqen me fustan të hollë ngjyrë gjalpë në premierën londineze të “Practical Magic 2”

· 2 min lexim

Joey King e zgjodhi premierën evropiane të Practical Magic 2 në Londër për të shfaqur një estetikë më të ëndërruar dhe delikate, duke u larguar nga imazhi tradicional i shtrigave. Veshja e saj solli një ndjesi bajke dhe kontrastoi me tematikën magjike të filmit.

Siç raporton Harper’s Bazaar, e stiluar nga Jared Eng, King mbante një veshje të porositur të Miu Miu në ngjyrë gjalpë: një fustan i hollë me mëngë të fryra, zbukurime me rufla dhe një fund që zbriste deri në tokë, me grumbullime anësore që i jepnin volumin e duhur dhe shtresa dekorative me motive lulesh në pjesën frontale. Poshtë shtresës transparente ishte një set sërish Miu Miu me ngjyrë të njëjtë, përfshirë bra dhe të brendshme, ku logoja e zezë krijonte një kontrast të fortë. Për këpucët u zgjodhën taka me majë të mprehtë dhe rripa asimetrikë. Flokët u stiluan nga Dimitris Giannetos në valë të gjata “të shtrira” me bang’a të lehta e të curly, në mënyrë që të ruhej atmosfera e filmit dhe të përforcohej struktura e saj natyrore.

Sipas Harper’s Bazaar, Practical Magic 2 del më 11 shtator dhe është vazhdim i filmit kult të vitit 1998, në të cilin Sandra Bullock dhe Nicole Kidman luanin dy motra shtriga të lidhura me një mallkim familjar; të dyja aktoret rikthehen për këtë pjesë të re, që gjithashtu ka në kast Joey King dhe Maisie Williams.

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