Céline Dion rikthehet në skenë me mbrëmjen hapëse të rezidencës së saj në Paris
Céline Dion u rikthye në skenë mbrëmjen e djeshme, duke dhënë koncertin e parë pas gjashtë vjetësh në hapjen e rezidencës së saj 26-netëshe në Plenitude Arena të Parisit. Performanca nisi me “On Ne Change Pas” dhe përfundoi me “Des Milliers de Baisers”, ndërmjet të cilave artistja interpretoi një përzgjedhje të këngëve të saj më të njohura. Ngjarja shënoi një rikthim emocional për Dion pas diagnozës së saj me sindromën e personit të ngurtë në 2022.
Sipas Harper’s Bazaar, veshja kryesore e mbrëmjes ishte një fustan i zi Dior i krijuar posaçërisht nga Jonathan Anderson. Me bust pa brekë dhe fund me shtresa të shumta të pëlhurës së hollë të palosur, fustani krijonte një siluetë petaloze që referohej në mënyrë evidente te fustani historik “Francis Poulenc” i Christian Dior. Dion ka një lidhje të gjatë me Diorin dhe më parë ka veshur krijime të shtëpisë, përfshirë një fustan të punuar me këndime dore nga Maria Grazia Chiuri për ceremoninë hapëse të Lojërave Olimpike Paris 2024.
Bizhu i diamantit Boucheron, i njohur si “Address”, mbante një vlerë sentimentale dhe ishte frymëzuar nga forma oktagonale e Place Vendôme në Paris. Gjatë koncertit, Dion falenderoi të pranishmit: “Faleminderit shumë që erdhët. Nëse jeni këtu për herë të parë në Paris, shpresoj të dashuroheni me të ashtu si unë.”
Gjatë shfaqjes ajo prezantoi edhe krijime të tjera nga couturierët e Parisit: një bustier lëkure i modeluar dhe fund i gjatë prej velluti nga Alaïa; një veshje skulpturore Schiaparelli e frymëzuar nga një xhaketë e Elsa Schiaparelli nga fundi i viteve 1930; një fustan me prerje dhe cape rozë pluhur i qëndisur me organzë të copëtuar nga Sarah Burton për Givenchy; si dhe një fustan të zi me shkëlqim dhe prerje të larta nga Haider Ackermann për Tom Ford. “Kam bërë një premtim. Kam premtuar të kthehem, të jem përsëri në skenë,” tha Dion. Sipas Harper’s Bazaar.
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