Zoë Kravitz dhe Harry Styles ndriçojnë tonet neutrale me të gjelbër neon
Të premten, 11 shtator, Zoë Kravitz u fotografua teksa dilte nga restoranti Dimes në New York, e veshur me një kombinim të thjeshtë tipik veror: t-shirt të shkurtër boxy në ngjyrë të zbehur të errët, pantallona me bel të ulët në nuancë burgundy-kafe me fund të shtrirë dhe mbyllje me lidhje, si dhe sandale të vogla me taka kitten dhe rrip kryq. Ajo mbante një çantë të madhe rafie në ngjyrë kafe dhe një brazdë skulpturore në dorë, ndërsa syzet e mëdha të zeza dukeshin të njohura nga veshjet e mëparshme. Detaji që bie në sy ishte ngjyra e ndezur e gjelbër neon e lëkurave të saj të këmbëve.
Siç raporton Harper’s Bazaar, Harry Styles u pa po ashtu duke dalë në mënyrë të veçantë nga i njëjti vend dhe ishte veshur me një palë të shkurtra sportive gjelbër 2022 Gucci x Adidas, të kombinuara me një sweatshirt të bardhë vintage Nike US Open nga viti 1994 dhe me një kapele gri nga IDEA me mbishkrimin “Techno is my boyfriend”. Styles po jeton në Brooklyn gjatë rezidencës së tij trembëdhjetëditore në Madison Square Garden dhe ky kombinim i tij gjatë ditës përputhej në ngjyrë me detajin neon të Kravitz.
Ndërsa veshjet e tyre nuk ishin të njëjta, përzgjedhjet e ngjyrave krijuan një koordinim të dukshëm mes tyre — një përputhje e vogël por efektive që i dha gjallëri tonit të përgjithshëm neutral të të dyve. Harper’s Bazaar thekson se ky koprim ngjyrash të vogël arriti të ndikojë dukshëm në vështrimin e përgjithshëm të çiftit.
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