Tavë dheu tradicionale me mish dhe perime — gjella e pjekur në enë balte
Mish i butë dhe perime të pjekura ngadalë në tavë dheu, me shijen e tymit të furrës dhe aromën e erëzave.
Në kuzhinën tradicionale shqiptare, tava e dheut zë një vend të veçantë si simbol i gatimit të ngadaltë dhe shijeve autentike. Kjo enë balte, e pjekur në furrë, lejon që mishi dhe perimet e stinës të gatuhen ngadalë në lëngun e tyre, duke krijuar një aromë të pasur dhe një shije që shkrin në gojë. Është gjella ideale për dreka familjare, ku të gjithë mblidhen rreth tryezës.
Përbërësit (për 4–6 persona)
- 600 g mish viçi ose qengji, të prerë në kubikë
- 2 qepë të mëdha, të grira
- 3 patate, të prera në feta
- 2 karrota, në feta
- 2 speca të kuq, në rripa
- 2 domate të qëruara, të copëtuara (ose 400 g domate konservë)
- 3 lugë vaj ulliri
- 1 lugë gjelle salcë domatesh
- 2–3 thelpinj hudhre
- Kripë, piper i zi dhe rigon sipas shijes
- 500 ml ujë të nxehtë ose supë
Hapat e përgatitjes
- Ngrohe furrën në 200°C. Në një tigan të madh skuq mishin me vaj ulliri deri sa të marrë ngjyrë.
- Shto qepën dhe hudhrën; skuq për 3–4 minuta.
- Shto salcën e domates, domatet e copëtuara, kripën, piperin dhe rigonin; lëri 5 minuta të ziejnë lehtë.
- Në tavë dheu shtro shtresa perimesh (patate, karrota, speca) dhe mbi to hidh mishin me salcë; shto ujin e nxehtë.
- Mbulojeni tavën dhe piqeni në furrë 45 minuta; hiqeni mbulesën dhe vazhdoni edhe 15–20 minuta deri sa perimet të marrin ngjyrë të artë.
- Lëreni të pushojë 10 minuta dhe servireni të ngrohtë, direkt në tavë.
Koha e përgatitjes: 20 minuta. Koha e pjekjes: 60–65 minuta. Porcione: 4–6.
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