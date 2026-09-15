Charles Melton rindez elegancën e smokingu klasik në tapetin e Emmys
Charles Melton bëri sonte debutimin e tij në ceremoninë kryesore të Primetime Emmy Awards, pas paraqitjes dy javë më parë në ceremoninë Creative Arts, ku kishte veshur një smokinig klasik nga Louis Vuitton të kuruar nga stilistja Samantha McMillen.
Sipas Harper’s Bazaar, për natën e madhe McMillen e stilizoi përsëri Meltonin me një smokinig tjetër të rafinuar; aktori dukej kaq i sofistikuar sa i dha uniformës tradicionale black-tie një frymë të re, duke treguar se ndonjëherë kthimi te elementet bazë sjell efekt më të madh.
Melton mori nominimin e tij të parë për Emmy për portretizimin e Austin Davis, një aspirant trajner personal, në sezonin e dytë të serialit antologjik të Netflix Beef. Ai konkurroi në kategorinë Aktori Mbështetës në një Seri të Kufizuar ose Antologjike, por çmimin e fitoi David Harbour për interpretimin në DTF St. Louis. Si bashkëprodhues i Beef, Melton mund të marrë një statujë nëse seriali fiton çmimin për Seri të Kufizuara ose Antologjike.
Beef ka marrë gjithsej 16 nominime në edicionin e 78-të të Emmys dhe është ndër titujt më të nominuar; sonte midis të nominuarve janë edhe Carey Mulligan dhe Oscar Isaac. Siç raporton Harper’s Bazaar, kjo seri ka vendosur shumë nga protagonistët e saj në qendër të vëmendjes gjatë këtij sezoni të çmimeve.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.