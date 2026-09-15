AGJENDA NDËRKOMBËTARE 15.09.2026
PEKIN (Kinë) – Forumi “Xiangshan”, takimi vjetor mbi çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes (deri më 17 shtator)
PEKIN (Kinë) – Shitjet me pakicë, prodhimi industrial dhe të dhëna të tjera për gushtin
UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Mbledhja e komitetit të politikës monetare të Rezervës Federale (deri më 16 shtator)
UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Seancë dëgjimore pas shtyrjes së gjyqit të një shtetasi libian, të akuzuar për përgatitjen e bombardimit të Lockerbie, në Skocinë jugperëndimore në vitin 1988
LOS ANXHELES (Shtetet e Bashkuara) – Nick Reiner në gjyq për vrasjen e babait të tij, regjisorit Rob Reiner
PARIS (Francë) – Panairi tregtar i të Dhënave të Mëdha dhe IA-ja 2026 (deri më 16 shtator)
LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Shifrat e papunësisë për korrikun
PARIS (Francë) – Inflacioni i gushtit (rezultatet përfundimtare) – INSEE
MANHEIM (Gjermani) – Barometri Mujor i Besimit të Investitorëve Shtator 2026: ZEW
ARGJENTINA – Futboll: “Copa Libertadores” (Kupa e Çlirimtarëve), Ndeshja e dytë çerekfinale (deri më 18 shtator) /
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.