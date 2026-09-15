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15 Sht 2026
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Kushtetuesja tha se arresti i Erion Veliajt ishte jo proporcional, Gjykata e Lartë shqyrton sot çështjen! I kërkohet që ta Revista franceze: Nga Thethi në Sarandë, nëntë mrekullitë e Shqipërisë që duhet t’i vizitoni të paktën një herë Përshesh me gjel deti — gjella tradicionale shqiptare e festave AGJENDA NDËRKOMBËTARE 15.09.2026 Sa i kushtoi Nju Jorkut “Oculus”, stacioni hekurudhor që ngjason me një katedrale?
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Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 15.09.2026

· 1 min lexim
AGJENDA NDËRKOMBËTARE 15.09.2026

PEKIN (Kinë) – Forumi “Xiangshan”, takimi vjetor mbi çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes (deri më 17 shtator)

PEKIN (Kinë) – Shitjet me pakicë, prodhimi industrial dhe të dhëna të tjera për gushtin

UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Mbledhja e komitetit të politikës monetare të Rezervës Federale (deri më 16 shtator)

UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Seancë dëgjimore pas shtyrjes së gjyqit të një shtetasi libian, të akuzuar për përgatitjen e bombardimit të Lockerbie, në Skocinë jugperëndimore në vitin 1988

LOS ANXHELES (Shtetet e Bashkuara) – Nick Reiner në gjyq për vrasjen e babait të tij, regjisorit Rob Reiner

PARIS (Francë) – Panairi tregtar i të Dhënave të Mëdha dhe IA-ja 2026 (deri më 16 shtator)

LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Shifrat e papunësisë për korrikun

PARIS (Francë) – Inflacioni i gushtit (rezultatet përfundimtare) – INSEE

MANHEIM (Gjermani) – Barometri Mujor i Besimit të Investitorëve Shtator 2026: ZEW

ARGJENTINA – Futboll: “Copa Libertadores” (Kupa e Çlirimtarëve), Ndeshja e dytë çerekfinale (deri më 18 shtator) /

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