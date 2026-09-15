Cheesecake klasik New York — ëmbëlsira e famshme amerikane me bazë biskotash
Ëmbëlsirë kremoze me krem djathi Philadelphia dhe bazë krokante biskotash — receta klasike që nuk dështon kurrë.
Cheesecake-u klasik New York është një nga ëmbëlsirat më të dashura në botë — i trashë, kremoz dhe i pjekur ngadalë për një teksturë perfekte.
PËRBËRËSIT
Baza
- 250 g biskota digestive (të thërrmuara)
- 100 g gjalpë i shkrirë
- 2 lugë gjelle sheqer
Mbushja
- 900 g krem djathi (lloji Philadelphia), në temperaturë ambienti
- 250 g sheqer
- 200 ml krem pana
- 4 vezë të mëdha, në temperaturë ambienti
- 2 lugë gjelle miell
- 1 lugë gjelle ekstrakt vaniljeje
- Lëngu i gjysmë limoni
- Një majë kripë
HAPAT E PËRGATITJES
- Nxeh furrën në 180°C. Përgatit një formë të rrumbullakët me diametër 23 cm duke e veshur me letër pjekjeje.
- Përziej biskotat e thërrmuara me gjalpin e shkrirë dhe sheqerin. Shpërndaje përzierjen në fund të formës dhe shtype fort me lugë. Pjek për 10 minuta, pastaj lëre të ftohet.
- Ulja temperaturën e furrës në 160°C. Në një tas të madh, rrih kremin e djathit me sheqerin derisa të bëhet krem i butë.
- Shto vezët një nga një, duke i përzier mirë pas secilës. Shto kremin e panës, vaniljen, lëngun e limonit, miellin dhe kripën; përziej derisa të homogjenizohet.
- Hidhe mbushjen mbi bazën e ftohur dhe lëmoje sipërfaqen.
- Pjek për rreth 60-70 minuta, derisa anët të jenë të fiksuar por qendra të lëkundet pak. Fike furrën dhe lëre cheesecake-un brenda me derën pak të hapur për 1 orë.
- Ftoje në frigorifer për të paktën 6 orë (mundësisht gjithë natën) para se ta serviresh.
Koha e përgatitjes: 30 minuta. Koha e pjekjes: ~70 minuta. Ftohja: të paktën 6 orë. Porcione: 10-12.
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