Tiranë 20°C · Pjesërisht vranët 15 Shtator 2026
S&P 500 7,586 ▼0.45%
DOW 52,093 ▼0.63%
NASDAQ 25,982 ▼0.78%
NAFTA 105.81 ▲4.36%
ARI 4,339 ▼0.31%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $76,246 ▼ -3.5% ETH $2,419 ▼ -4.85% XRP $1.3027 ▼ -11.18% SOL $98.0700 ▼ -5.05%
S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 105.81 ▲4.36 % ARI 4,339 ▼0.31 % S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 105.81 ▲4.36 % ARI 4,339 ▼0.31 %
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
15 Sht 2026
Breaking
Emmy Awards 2026: Lista e fituesve FOKUS – Kallas: BE po shqyrton sanksione të reja ndaj kolonëve izraelitë në Bregun Perëndimor “Koja jonë po mbaron!”- Ish-studiuesi i “Google” jep alarmin për Inteligjencën Artificiale: AI mund të vrasë të gj Cheesecake klasik New York — ëmbëlsira e famshme amerikane me bazë biskotash Lëvizja “Dostojni Srbije” proteston para redaksisë së gazetës Danas — pas N1-it dhe Nova-s
Menu
Receta gatimi

Cheesecake klasik New York — ëmbëlsira e famshme amerikane me bazë biskotash

Ëmbëlsirë kremoze me krem djathi Philadelphia dhe bazë krokante biskotash — receta klasike që nuk dështon kurrë.

· 2 min lexim

Cheesecake-u klasik New York është një nga ëmbëlsirat më të dashura në botë — i trashë, kremoz dhe i pjekur ngadalë për një teksturë perfekte.

PËRBËRËSIT

Baza

  • 250 g biskota digestive (të thërrmuara)
  • 100 g gjalpë i shkrirë
  • 2 lugë gjelle sheqer

Mbushja

  • 900 g krem djathi (lloji Philadelphia), në temperaturë ambienti
  • 250 g sheqer
  • 200 ml krem pana
  • 4 vezë të mëdha, në temperaturë ambienti
  • 2 lugë gjelle miell
  • 1 lugë gjelle ekstrakt vaniljeje
  • Lëngu i gjysmë limoni
  • Një majë kripë

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Nxeh furrën në 180°C. Përgatit një formë të rrumbullakët me diametër 23 cm duke e veshur me letër pjekjeje.
  2. Përziej biskotat e thërrmuara me gjalpin e shkrirë dhe sheqerin. Shpërndaje përzierjen në fund të formës dhe shtype fort me lugë. Pjek për 10 minuta, pastaj lëre të ftohet.
  3. Ulja temperaturën e furrës në 160°C. Në një tas të madh, rrih kremin e djathit me sheqerin derisa të bëhet krem i butë.
  4. Shto vezët një nga një, duke i përzier mirë pas secilës. Shto kremin e panës, vaniljen, lëngun e limonit, miellin dhe kripën; përziej derisa të homogjenizohet.
  5. Hidhe mbushjen mbi bazën e ftohur dhe lëmoje sipërfaqen.
  6. Pjek për rreth 60-70 minuta, derisa anët të jenë të fiksuar por qendra të lëkundet pak. Fike furrën dhe lëre cheesecake-un brenda me derën pak të hapur për 1 orë.
  7. Ftoje në frigorifer për të paktën 6 orë (mundësisht gjithë natën) para se ta serviresh.

Koha e përgatitjes: 30 minuta. Koha e pjekjes: ~70 minuta. Ftohja: të paktën 6 orë. Porcione: 10-12.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu