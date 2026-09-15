Tiranë 24°C · Pjesërisht vranët 15 Shtator 2026
S&P 500 7,591 ▼0.38%
DOW 52,053 ▼0.7%
NASDAQ 26,023 ▼0.62%
NAFTA 105.92 ▲4.47%
ARI 4,337 ▼0.33%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $76,488 ▼ -3.01% ETH $2,425 ▼ -4.31% XRP $1.3905 ▼ -2.23% SOL $99.2800 ▼ -3.37%
S&P 500 7,591 ▼0.38 % DOW 52,053 ▼0.7 % NASDAQ 26,023 ▼0.62 % NAFTA 105.92 ▲4.47 % ARI 4,337 ▼0.33 % S&P 500 7,591 ▼0.38 % DOW 52,053 ▼0.7 % NASDAQ 26,023 ▼0.62 % NAFTA 105.92 ▲4.47 % ARI 4,337 ▼0.33 %
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
15 Sht 2026
Breaking
Kurti emëron 27 zëvendësministra, këta janë emrat Zelenski: Ukraina testoi me sukses dronin e ri kundër dronëve reaktivë rusë Shahed Koalicioni ‘Narodna Srbija’ tërhiqet nga gara zgjedhore dhe mbështet Listën Studentore Adana Kebab turk — shish kebab pikant nga jugu i Turqisë Bjellorusia nis stërvitje ushtarake “mbrojtëse” pranë kufijve me Poloninë dhe Lituaninë
Menu
Receta gatimi

Adana Kebab turk — shish kebab pikant nga jugu i Turqisë

Shish kebab-i legjendar i Adanasë, me mish të grirë të marinuar me spec të kuq pikant, i pjekur në hell mbi prush — receta autentike që e sjell kuzhinën e jugut turk në tryezën tënde.

· 2 min lexim
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Përbërësit (për 4-6 persona)

  • 700 g mish qengji i grirë (ose përzierje qengji dhe viçi)
  • 1 qepë e vogël, e grirë hollë
  • 2-3 speca të kuq të thatë të bluar (pul biber) ose 1 lugë spec djegës të kuq
  • 1 lugë çaji kripë
  • 1/2 lugë çaji piper i zi
  • 1 lugë gjelle vaj ulliri
  • Pite turke ose bukë pite për servirje
  • Domate dhe speca jeshilë për pjekje anësore (opsionale)

Hapat e përgatitjes

  1. Përzjejeni mishin e grirë me qepën e grirë hollë, specin e kuq të bluar, kripën, piperin dhe vajin e ullirit. Gatuajeni me duar për 8-10 minuta, derisa masa të bëhet e ngjeshur dhe homogjene.
  2. Mbuloheni enën dhe lëreni mishin të pushojë në frigorifer për të paktën 1 orë (ose gjatë natës) që erëzat të përthithen mirë.
  3. Merrni pjesë mishi sa një grusht dhe formojeni rreth një helli metalik të gjerë (hell për Adana), duke e shtypur dhe duke e shpërndarë në mënyrë të barabartë përgjatë hellit.
  4. Piqini hellat në skarë me prush të fortë, duke i kthyer herë pas here, për rreth 10-12 minuta, derisa mishi të marrë ngjyrë të artë dhe të piqet plotësisht.
  5. Piqni anash edhe domate dhe speca jeshilë në të njëjtën skarë për 5 minuta.
  6. Servireni Adana Kebab-in mbi pite të ngrohtë, me domatet dhe specat e pjekur anash, sallatë dhe kos sipas dëshirës.

Koha e përgatitjes: 20 minuta (plus 1 orë pushim) • Koha e pjekjes: 10-12 minuta • Porcione: 4-6

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu