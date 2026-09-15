Adana Kebab turk — shish kebab pikant nga jugu i Turqisë
Shish kebab-i legjendar i Adanasë, me mish të grirë të marinuar me spec të kuq pikant, i pjekur në hell mbi prush — receta autentike që e sjell kuzhinën e jugut turk në tryezën tënde.
Përbërësit (për 4-6 persona)
- 700 g mish qengji i grirë (ose përzierje qengji dhe viçi)
- 1 qepë e vogël, e grirë hollë
- 2-3 speca të kuq të thatë të bluar (pul biber) ose 1 lugë spec djegës të kuq
- 1 lugë çaji kripë
- 1/2 lugë çaji piper i zi
- 1 lugë gjelle vaj ulliri
- Pite turke ose bukë pite për servirje
- Domate dhe speca jeshilë për pjekje anësore (opsionale)
Hapat e përgatitjes
- Përzjejeni mishin e grirë me qepën e grirë hollë, specin e kuq të bluar, kripën, piperin dhe vajin e ullirit. Gatuajeni me duar për 8-10 minuta, derisa masa të bëhet e ngjeshur dhe homogjene.
- Mbuloheni enën dhe lëreni mishin të pushojë në frigorifer për të paktën 1 orë (ose gjatë natës) që erëzat të përthithen mirë.
- Merrni pjesë mishi sa një grusht dhe formojeni rreth një helli metalik të gjerë (hell për Adana), duke e shtypur dhe duke e shpërndarë në mënyrë të barabartë përgjatë hellit.
- Piqini hellat në skarë me prush të fortë, duke i kthyer herë pas here, për rreth 10-12 minuta, derisa mishi të marrë ngjyrë të artë dhe të piqet plotësisht.
- Piqni anash edhe domate dhe speca jeshilë në të njëjtën skarë për 5 minuta.
- Servireni Adana Kebab-in mbi pite të ngrohtë, me domatet dhe specat e pjekur anash, sallatë dhe kos sipas dëshirës.
Koha e përgatitjes: 20 minuta (plus 1 orë pushim) • Koha e pjekjes: 10-12 minuta • Porcione: 4-6
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