Chelsea: pesë humbje radhazi pa shënuar, nuk ndodhte që nga viti 1912
Nuk ka qetësi për Chelsea, që me humbjen 3-0 ndaj Brighton, bi në vendin e shtatë në Premier League, duke mbetur në kuotën e 48 pikëve. Ëndrra e Bluve për të luajtur në Ligën e Kampionëve të vitit të ardhshëm është pothuajse e zhdukur, me Liverpool-in e vendit të pestë pesë pikë larg.
Ky rezultat sjell gjithashtu një rekord të trishtueshëm për Chelsean: ata nuk kanë pasur një seri prej pesë humbjesh radhazi pa shënuar që nga viti 1912.
Një ndikim më të madh në atmosferë kanë fjalët e trajnerit të “Bluve”, Liam Roseinor, të cilat kanë një atmosferë dorëzimi, ose të paktën një përçarjeje të pariparueshme: “Një performancë e papranueshme dhe e pambrojtshme. Diçka duhet të ndryshojë menjëherë. Nuk mund të vij këtu dhe të nxjerr fytyrën time përpara për shkak të asaj që pashë”. Trajneri anglez, i cili mbërriti në janar nga Strasburgu për të zëvendësuar Enzo Marescën, fillimisht dukej se kishte rigjallëruar një dhomë zhveshjeje të çrregullt. Por iluzioni ishte jetëshkurtër. Nga marsi e tutje, skuadra u zbeh fjalë për fjalë, duke fituar vetëm një nga nëntë ndeshjet e fundit.
Me ekipin menaxherial të Todd Boehly-t që po bëhet gjithnjë e më i paduruar, mbetet pyetja nëse duhet ta mbajmë Rosenior deri në fund të sezonit për të shmangur një ndryshim të katërt në menaxhim në më pak se dy vjet, apo të bëjmë një ndryshim të menjëhershëm për të shmangur rrezikun e përjashtimit nga të gjitha garat evropiane.
Sezoni, përveç ndonjë kthese përfundimtare, duket se do të jetë negativ: disa tifozë po vajtojnë Maresca-n, i cili vetëm korrikun e kaluar fitoi Kupën e Botës për Klube kundër PSG-së. Largimi i italianit ka sjellë pasiguri të madhe dhe pothuajse me siguri do të ketë një tjetër ndryshim trajneri në qershor.
Disa janë të etur për Cesc Fabregas, ish-dhe aktualisht në krye të Comos, por kini kujdes nga Ruben Amorim, i liruar pas një periudhe zhgënjyese te Manchester United.
