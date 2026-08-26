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Maqedonia

Çmimi i materialeve shkollore ulet me 15%, masa do të vlejë deri më 30 shtator

· 2 min lexim

Çmimet e materialeve shkollore janë ulur me 15%, pasi Qeveria dje miratoi vendimin për uljen e çmimeve të produkteve që u nevojiten nxënësve për fillimin e vitit të ri shkollor. Masa ka hyrë në fuqi dje dhe do të jetë në fuqi deri më 30 shtator 2026.

Ulja vlen për fletoret, çantat e shpinës, kutitë e lapsave, lapsat dhe stilolapsat, lapsat me ngjyra, plastelinën, blloqet, shënuesit, tempera, ngjyrat dhe furçat, vizoret, mjetet didaktike, mprehëset, gomat, gërshërët për fëmijë, kutitë, ngjitësit, kompasët, kalkulatorët, letrat dekorative, dosjet dhe çantat prej kartoni, si dhe materialet për punime dore.

“Me fillimin e vitit të ri shkollor, qëllimi ynë është t’i ndihmojmë familjet të ulin shpenzimet dhe të mbrojnë standardin e jetesës së qytetarëve”, deklaroi dje zëdhënësja e Qeverisë, Marija Miteva.

Sipas vendimit të Qeverisë, shitësit me shumicë janë të detyruar t’i ulin çmimet e materialeve shkollore për të paktën 10%, ndërsa shitësit me pakicë duhet të sigurojnë ulje prej të paktën 15%.

Përveç çmimit të ri të reduktuar, shitësit me pakicë janë të detyruar të shfaqin edhe çmimin e vjetër, i cili ishte në fuqi më 1 qershor 2026. Ky çmim merret si bazë për përcaktimin e uljes.

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