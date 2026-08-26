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EUR/TRY
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EUR/JPY
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EUR/CAD
1.6152
EUR/USD
1.1670
EUR/GBP
0.8555
EUR/CHF
0.9363
EUR/ALL
92.4513
EUR/MKD
61.4970
EUR/RSD
117.3369
EUR/TRY
56.1484
EUR/JPY
185.85
EUR/CAD
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