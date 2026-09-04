Pesë pritshmëri për Kupën e Botës FIBA për Femra 2026
Kupë e Botës FIBA për Femra 2026 hapet në Berlin më 4 shtator dhe do të zhvillohet deri më 13 shtator, me 16 ekipe që përfaqësojnë Amerikën e Veriut, Evropën, Azinë dhe Afrikën. Ky është një nga dy turnetë kryesore ndërkombëtare të basketbollit për femra, së bashku me Lojërat Olimpike, dhe vëmendja është e madhe pasi ekipi kombëtar i SHBA-së ka dominuar në dekadat e fundit.
Sipas Bleacher Report, mungesa e A’ja Wilson dhe Kelsey Plum për shkak të dëmtimeve hap dyert për fytyra të reja në skenën ndërkombëtare. Paige Bueckers, Caitlin Clark, Angel Reese dhe Aliyah Boston pritet të jenë emra kyç për t’u ndjekur—Bueckers vjen si lojtarja e vitit e debutuese në WNBA, ndërsa të tjerat kanë ndërtuar role të rëndësishme te ekipet e tyre profesionale.
Caitlin Clark ka ndërtuar momentum gjatë këtij sezoni: në prag të Kupës ajo ka mesatare rreth 22.5 pikë dhe 8.4 asistime për ndeshje, me mbi 45% efikasitet shënimi. Ka treguar edhe momente të mëdha, si ndeshja me 45 pikë, gjashtë trepikësh dhe 10 asistime, dhe ishte MVP e turneut kualifikues përpara Botërorit—arma e saj e dallueshme mbetet gjuajtja nga distanca, por është përmirësuar edhe në mesrradhë dhe krijim loje.
Francë paraqitet si kundërshtari më serioz që mund t’i vështirësojë rrugën SHBA-së drejt titullit të pestë radhazi. Kombëtarja franceze vjen e përforcuar, me rreth tetë lojtare aktive në WNBA dhe në krye të sintonisë Gabby Williams; francezet kanë arritur medalje olimpike dhe kanë qenë shumë pranë trofeut në Paris 2024.
Ekipi i SHBA-së mbetet i pasur me alternativa në formacion: kombinimet e lojtarëve që njihen nga bashkëpunimet te ekipet WNBA dhe skuadrat e sezonit të jashtëm mund të ofrojnë fleksibilitet të madh për stafin teknik. Mes emrave me eksperiencë dhe yjeve të rinj, rosteri përbën një kombinim të balancuar që fitoi të gjitha pesë ndeshjet në fazën kualifikuese me një diferencë mesatare prej 42 pikësh.
Edhe pse ky Botëror pritet të jetë më konkurrues se në edicionet e kaluara dhe skuadra si Franca do ta vënë në provë dominimin amerikan, Shtetet e Bashkuara mbeten favorite për shkak të thellësisë së skuadrës dhe përvojës së veteranëve. Siç raporton Bleacher Report, do të jetë interesante të shihet nëse brezi i ri do të marrë përgjegjësi të mëdha dhe të vazhdojë dominimin ndërkombëtar të SHBA-së.
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