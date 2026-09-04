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Utah mposht Idaho 66-14 në debutimin e Morgan Scalley në Rice-Eccles Stadium

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Utah Utes fituan 66-14 ndaj Idaho Vandals në ndeshjen e zhvilluar më 3 shtator 2026 në Rice-Eccles Stadium. Me këtë fitore, Utah hyn në sezonin 1-0, ndërsa Idaho mbetet 0-2.

Siç raporton Bleacher Report, Utah dominoi takimin duke shënuar 17, 14, 14 dhe 21 pikë përkatësisht në katër periudhat, ndërsa Idaho realizoi 0, 7, 7 dhe 0. Sulmi i Utes u udhëhoq nga Devon Dampier, ndërsa Wayshawn Parker doli figura kryesore me tri touchdown-e. Braden Pegan regjistroi një kapje për touchdown, freshman Lamarcus Bell shënoi edhe ai, dhe Jamarian Ficklin kontribuoi me pasime për touchdown, përfshirë një përfundim te Hunter Andrews. Për Idaho, Hayden Kincheloe ishte lojtari që shënoi pikët e skuadrës.

Idaho nuk mbajti konferencë për media pas ndeshjes në Rice-Eccles Stadium; zyra e marrëdhënieve me publikun të universitetit njoftoi disa orë para fillimit të takimit se mungesa e stafit ishte arsyeja për vendimin.

Fitorja shënoi nisjen zyrtare të epokës së Morgan Scalley si trajner kryesor të Utah, ndërsa rezultati tregon sfidat që pret Idaho në vazhdim të sezonit. Bleacher Report ofron detaje të mëtejshme rreth performancave individuale dhe përmbledhjen statistikore të ndeshjes.

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