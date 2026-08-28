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Boterori

Conference League / Kualifikimi historik në fazën e ligës, Egnatia në “grup zjarri”, ja rivalët e tyre

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historik në fazën

Egnatia ka njohur rivalët në fazën e Ligës së Konferencës.

Pas kualifikimit historik në fazën finale të këtij kompeticioni, kampionët mësuan mesditën e kësaj të premte edhe rivalët e tyre.

Kështu danezët e Midtjylland, Universiteda Kraiova dhe Braga janë padyshim rivalët më të fortë me të cilët djemtë e drejtuar nga Nevil Dede do të përballen në këtë faze.

Krahas tyre skuadra e Egnatias do të sfidojë edhe Arhus, Linkol Red Imps dhe Kauno Zalgiris.

Kujtojmë që do të jenë gjithsej 6 ndeshje në këtë raund, e pas tyre do të kualifikohen direkt, ndërsa 16 të tjerat që ndjekin do të kenë mundësinë e tyre në fazën “play off.

Raundi i parë i fazës së Ligës së Konference League do të nis më 15 Tetor, ndërsa kalendari i plotë do të zbulohet vetëm të dielën.

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