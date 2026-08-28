Shorti i Europa League, Juventusi buzëqesh. Benfica dhe dy ekipe angleze për Milanin
Pasi kanë humbur trenin e Champions League dhe milionat, Milani dhe Juventusi janë ndër favoritët për të fituar Europa League. Në Monako kuqezinjtë dhe bardhezinjtë mësuan kundërshtarët e tyre në fazën e ligës.
Është një short i vështirë për Milanin, i cili do të përballet me Benfica-n dhe ka shortuar dy ekipe angleze, Sunderland dhe Bournemouth, në Vazon 3. Rruga është më pak e rrëshqitshme, të paktën në letër, për Juven e Spallettit, pengesat kryesore të së cilës janë Real Sociedad në shtëpi dhe AZ Alkmaar jashtë fushe.
Tetë kundërshtarët e Marseille:
Vazo 1: Olympiacos (në shtëpi), Bayer Leverkusen (transfertë)
Vazo 2: Anderlecht (në shtëpi), Celtic (transfertë)
Vazo 3: Celta Vigo (në shtëpi), Sturm Graz (transfertë)
Vazo 4: Levski Sofia (në shtëpi), Besiktas (transfertë)
Tetë kundërshtarët e Real Sociedad:
Vazo 1: Lyon (në shtëpi), Juventus (transfertë)
Vazo 2: Viktoria Plzen (në shtëpi), Union SG (transfertë)
Vazo 3: Bournemouth (në shtëpi), Crystal Palace (transfertë)
Vazo 4: Torreense (në shtëpi), Lillestrom (transfertë)
Tetë kundërshtarët e Olympiacos:
Vazo 1: Milan (në shtëpi), Marseille (transfertë)
Vazo 2: Sparta Prague (në shtëpi), Rennes (transfertë)
Vazo 3: Jagiellonia (në shtëpi), Celje (transfertë)
Vazo 4: Hoffenheim (shtëpi), Torreense (transfertë)
Tetë kundërshtarët e AZ Alkmaar:
Vazo 1: Juventus (në shtëpi), Benfica (transfertë)
Vazo 2: Dinamo Zagreb (në shtëpi), Sparta Prague (transfertë)
Vazo 3: Sturm Graz (në shtëpi), Sunderland (transfertë)
Vazo 4: Hapoel Beer Sheeva (në shtëpi), Ararat-Armenia (transfertë)
Tetë kundërshtarët e Lyon:
Vazo 1: Bayer Leverkusen (në shtëpi), Real Sociedad (transfertë)
Vazo 2: Union SG (në shtëpi), Anderlecht (transfertë)
Vazo 3: Crystal Palace (në shtëpi), Jagiellonia (transfertë)
Vazo 4: Lillestrom (në shtëpi), Hoffenheim (transfertë)
Tetë kundërshtarët e Benfica:
Vazo 1: AZ Alkmaar (në shtëpi), AC Milan (transfertë)
Vazo 2: Celtic (në shtëpi), Viktoria Plzen (transfertë)
Vazo 3: Lech Poznan (në shtëpi), Omonia (transfertë)
Vazo 4: OFI Crete (në shtëpi), Nec (transfertë)
Tetë kundërshtarët e Bayer Leverkusen:
Vazo 1: Marseille (në shtëpi), Lyon (transfertë)
Vazo 2: Salzburg (në shtëpi), Dinamo Zagreb (transfertë)
Vazo 3: Celje (në shtëpi), Lech Poznan (transfertë)
Vazo 4: Besiktas (në shtëpi), OFI Crete (transfertë)
Tetë kundërshtarët e AC Milan:
Vazo 1: Benfica (në shtëpi), Olympiacos (transfertë)
Vazo 2: Ferencvaros (në shtëpi), Salzburg (transfertë)
Vazo 3: Sunderland (në shtëpi), Bournemouth (transfertë)
Vazo 4: Ararat Armenia (në shtëpi), Levski Sofia (transfertë)
Tetë kundërshtarët e Juventus:
Vazo 1: Real Sociedad (në shtëpi), AZ Alkmaar (transfertë)
Vazo 2: Rennes (në shtëpi), Ferencvaros (transfertë)
Vazo 3: Omonia (në shtëpi), Celta (transfertë)
Vazo 4: Nec (në shtëpi), Hapoel Beer Sheva (transfertë)
Playoff: 18 dhe 25 shkurt 2027
Raundi i 16-të: 11 dhe 18 mars 2027
Çerekfinalet: 8 dhe 15 prill 2027
Gjysmëfinalet: 29 prill dhe 6 maj 2027
Finalja (Frankfurt): 26 maj 2027
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