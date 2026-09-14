Debati publik për Projektligjin e ri për Kulturën zgjatet deri më 29 shtator
Debati publik për Projektligjin e ri për Kulturën, që nisi më 4 gusht dhe duhej të mbyllej më 14 shtator, zgjatet për 15 ditë, deri më 29 shtator, njoftoi Ministria e Kulturës dhe Medias së Malit të Zi.
Debati publik për Projektligjin e ri për Kulturën në Mal të Zi do të zgjasë deri më 29 shtator, në mënyrë që të gjithë të interesuarit të kenë më shumë kohë për të dorëzuar komente, propozime dhe sugjerime, me synim krijimin e zgjidhjeve më të mira ligjore në fushën e kulturës. Njoftimi u bë nga Ministria e Kulturës dhe Medias së Malit të Zi.
Debati publik kishte nisur më 4 gusht dhe duhej të mbyllej më 14 shtator, por afati u zgjat me 15 ditë. Ministria u ka bërë thirrje përfaqësuesve të sektorit kulturor dhe të gjithë pjesëmarrësve të tjerë të interesuar që të shprehin hapur qëndrimet, sugjerimet dhe propozimet e tyre. Pjesëmarrësit në debat, sipas ministrisë, shihen si partnerë në procesin e përgatitjes së ligjit.
Sipas ministrisë, Ligji i ri për Kulturën pritet të vendosë një sistem më modern, më të qartë dhe më transparent në fushën e kulturës në Mal të Zi. Ai parashikon zgjerimin e interesit publik, një model të ri të menaxhimit të institucioneve kulturore, procedura më të sakta të konkurseve publike, si dhe njohje më të fortë për shoqatat kulturore, artistët e pavarur dhe industritë kulturore e kreative.
Theksi i veçantë vihet te pjesëmarrja, përfshirja, digjitalizimi, inovacioni, lëvizshmëria e artistëve dhe ekspertëve, bashkëpunimi ndërkombëtar, zhvillimi i industrive kulturore e kreative dhe aksesueshmëria më e madhe e përmbajtjeve kulturore.
Përgatitja e Projektligjit u parapri nga një Analizë e nevojës për ndryshimin e Ligjit për Kulturën, hartuar përmes një procesi të gjerë konsultativ me përfaqësues të sektorit kulturor në të gjithë Malin e Zi. Gjatë debatit publik u organizua edhe një tryezë e rrumbullakët. Komentet, propozimet dhe sugjerimet mund t’i dërgohen Ministrisë së Kulturës dhe Medias në adresën Njegoševa 83, 81250 Cetinë, çdo ditë pune nga ora 9–11 dhe 12–14, ose me email.
Burimi: CdM
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.