Katër projekte të reja “Horizon Europe”: institucionet malazeze marrin mbi 485 mijë euro mbështetje nga BE-ja
Universiteti i Malit të Zi, Universiteti Donja Gorica dhe Kryeqyteti Podgoricë do të marrin pjesë në katër projekte të reja të programit "Horizon Europe", me gjithsej 485.881 euro mbështetje nga Bashkimi Evropian.
Universiteti i Malit të Zi, Universiteti Donja Gorica dhe Kryeqyteti Podgoricë do të marrin pjesë në katër projekte të reja të programit evropian për kërkim dhe inovacion “Horizon Europe”, duke siguruar gjithsej 485.881 euro mbështetje nga Bashkimi Evropian. Njoftimi u bë nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit të Malit të Zi.
Foto: RTCG
Projektet e reja shtrihen në një gamë të gjerë fushash: nga shkenca dhe mediat, te rezistenca ndaj nxehtësisë dhe ndryshimeve klimatike, lëvizshmëria e studiuesve, transformimi i universiteteve kërkimore, si dhe zbatimi i inteligjencës artificiale për sigurinë dhe gjurmueshmërinë.
Universiteti i Malit të Zi merr pjesë në dy nga këto projekte: “Digital Bridges: Science, Media, Society”, me kontribut të BE-së prej 66.580 eurosh, dhe “FORward-looking EURAXESS Services for Europe”, me 13.281 euro. Kryeqyteti Podgoricë është partner në projektin “EUROpean Adaptive, Systemic and Inclusive Solutions for heat resilience”, me 37.470 euro mbështetje, ndërsa Universiteti Donja Gorica merr pjesë në projektin më të madh, “Transforming Research Universities for Safety and Traceability”, me 368.550 euro.
Sipas Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit, këto rezultate konfirmojnë rëndësinë e pjesëmarrjes së institucioneve malazeze në “Horizon Europe” — programin më të madh evropian për kërkim dhe inovacion — i cili u jep institucioneve mundësinë të bashkëpunojnë me partnerë evropianë, të zhvillojnë njohuri dhe zgjidhje të reja dhe të sigurojnë fonde për aktivitete kërkimore e inovative.
Zyra Kombëtare për programin “Horizon Europe” njoftoi se do të vazhdojë të mbështesë studiuesit dhe institucionet malazeze në përgatitjen e propozimeve të projekteve dhe në lidhjen me partnerët evropianë.
Burimi: RTCG
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