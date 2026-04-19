Dedaj: Protesta e opozitës, me skenar, si protestat italiane
Analisti Reldar Dedaj ka deklaruar në emisionin “3D” të Alban Dudushit në RTSH1 se protesta e Partisë Demokratike mbrëmjen e sotme para Kryeministrisë, ka qenë me me skenar, si protestat italiane.
Sipas raportimit, “Për sa i përket protestës, mendoj që është një protestë shumë paqësore. Këto janë simbolika që brenda një proteste janë krejtësisht të pranueshme. Madje ka më shumë agresivitet nga tifozërit e Partizanit të Tiranës kur dalin në rrugë, sesa në këtë protestë”, tha Dedaj.. Në këtë mënyrë, fokusi mbetet te zhvillimi politik dhe mesazhet kryesore që shoqërojnë këtë ngjarje.
Më tej theksohet se Sipas tij, në thelb protesta tenton të krijojë imazh, kryesisht nga ana e qeverisë. Po ashtu, materiali nënvizon se “Duke parë realisht jo numrin masiv të saj, kësaj radhe u tentua të tregohej muskuj për të neutralizuar dy-tre individë të cilët përdorën fishekzjarrë. Kjo është një skemë e marrë nga protestat italiane. Pra, është një simbolikë e huazuar nga protestat që zhvillohen në Itali”, theksoi analisti..
Në përmbledhje, ky zhvillim paraqitet si pjesë e debatit dhe agjendës politike të ditës, duke nxjerrë në pah se dedaj sqaroi se simbolika e fishekzjarrëve është parë për herë të parë në protestat italiane dhe është përhapur më pas në Greqi e Francë, por theksoi se protesta e sotme nuk ka asnjë ngjashmëri me protestat agresive..
Burimi: RTSH
